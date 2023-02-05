6 февраля на "Бриантео" пройдет матч 21-го тура Серии А, в котором "Монца" встретится с "Сампдорией". Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

Монца



Клуб основан более 110 лет назад. Но, скорее всего, он так бы и болтался на грани полулюбительского футбола, если бы на команду из пригорода родного Милана не обратил внимание заскучавший по "игре миллионов" Берлускони. Сильвио не без проблем (поднялись через плей-офф, с 4-го места), но всего за 4 года поднял свое новое детище из 3-го дивизиона в элиту. Сейчас "бело-красные" дебютируют в Кальчо. Поначалу мало что получалось, но помог традиционный шаг в виде тренерской рокировки. Палладино, не имеющий опыта, скорее всего, рассматривался как "и.о.", но с ним начал новичок Серии А давать стабильно хорошие результаты. И не сбавляет обороты и после паузы, зимой. Чего стоит 2:0 с "Ювентусом" в Турине в прошлом туре. Это 2-й успех "Монцы" со "Старой Синьорой" и 7-я победа. Всего же после 20 матчей набрано уже 25 очков, а серия без поражений достигла в чемпионате 6 туров кряду.

Сампдория



Команда и в прошлом сезоне не блистала. Но сейчас о тех результатах остается только ностальгировать. И, по большому счету, готовиться к возвращению в Серию В. Ничего не получилось на старте у Марко Джампаоло, что был уволен уже в октябре. Но и сменивший его Деян Станкович толком не улучшил игру. Последняя надежда была на то, что во время затяжного перерыва в Генуе проведут полномасштабную работу над ошибками. И правда, клуб начал зимний отрезок с долгожданной победы, причем выездной - 2:1 с "Сассуоло". Но потом не получилось вообще ничего. С учетом вылета из кубка, "Самп" проиграл все 5 последующих матчей, причем еще и не забили в них ни единого мяча.

Статистика личных встреч



Клубы активно играли на стыке веков, и тогда сильнее была "Сампдория". Но, выйдя в Серию А, "Монца" уже в октябре разгромила старожила на выезде 3:0.

Прогноз



Букмекерские конторы допускают, что дебютант не сможет повторить крупный счет осеннего поединка. Но "Монца" должна снова победить с коэффициентом - 1,85 по Parimatch.