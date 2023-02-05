Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Монца – Сампдория. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Монца
06.02.2023 21:45 - : -
Сампдория
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
05 февраля 2023, 01:56 | Обновлено 05 февраля 2023, 02:22
11
0

Монца – Сампдория. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 6 февраля в 21:45 по Киеву

05 февраля 2023, 01:56 | Обновлено 05 февраля 2023, 02:22
11
0
Монца – Сампдория. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

6 февраля на "Бриантео" пройдет матч 21-го тура Серии А, в котором "Монца" встретится с "Сампдорией". Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

Монца

Клуб основан более 110 лет назад. Но, скорее всего, он так бы и болтался на грани полулюбительского футбола, если бы на команду из пригорода родного Милана не обратил внимание заскучавший по "игре миллионов" Берлускони. Сильвио не без проблем (поднялись через плей-офф, с 4-го места), но всего за 4 года поднял свое новое детище из 3-го дивизиона в элиту. Сейчас "бело-красные" дебютируют в Кальчо. Поначалу мало что получалось, но помог традиционный шаг в виде тренерской рокировки. Палладино, не имеющий опыта, скорее всего, рассматривался как "и.о.", но с ним начал новичок Серии А давать стабильно хорошие результаты. И не сбавляет обороты и после паузы, зимой. Чего стоит 2:0 с "Ювентусом" в Турине в прошлом туре. Это 2-й успех "Монцы" со "Старой Синьорой" и 7-я победа. Всего же после 20 матчей набрано уже 25 очков, а серия без поражений достигла в чемпионате 6 туров кряду.

Сампдория

Команда и в прошлом сезоне не блистала. Но сейчас о тех результатах остается только ностальгировать. И, по большому счету, готовиться к возвращению в Серию В. Ничего не получилось на старте у Марко Джампаоло, что был уволен уже в октябре. Но и сменивший его Деян Станкович толком не улучшил игру. Последняя надежда была на то, что во время затяжного перерыва в Генуе проведут полномасштабную работу над ошибками. И правда, клуб начал зимний отрезок с долгожданной победы, причем выездной - 2:1 с "Сассуоло". Но потом не получилось вообще ничего. С учетом вылета из кубка, "Самп" проиграл все 5 последующих матчей, причем еще и не забили в них ни единого мяча.

Статистика личных встреч

Клубы активно играли на стыке веков, и тогда сильнее была "Сампдория". Но, выйдя в Серию А, "Монца" уже в октябре разгромила старожила на выезде 3:0.

Прогноз

Букмекерские конторы допускают, что дебютант не сможет повторить крупный счет осеннего поединка. Но "Монца" должна снова победить с коэффициентом - 1,85 по Parimatch.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Интер – Милан. Текстовая трансляция матча
Марсель – Ницца. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Мальорка – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испани
Монца Сампдория прогнозы прогнозы на футбол чемпионат Италии по футболу Серия A
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Георгий СУДАКОВ: «Шахтер будет готов к Ренну, все мысли только о ЛЕ»
Футбол | 04 февраля 2023, 21:15 6
Георгий СУДАКОВ: «Шахтер будет готов к Ренну, все мысли только о ЛЕ»
Георгий СУДАКОВ: «Шахтер будет готов к Ренну, все мысли только о ЛЕ»

Команде вскоре играть официальные матчи

Эвертон – Арсенал – 1:0. У Зинченко изжога от ирисок. Видео гола и обзор
Футбол | 05 февраля 2023, 01:20 0
Эвертон – Арсенал – 1:0. У Зинченко изжога от ирисок. Видео гола и обзор
Эвертон – Арсенал – 1:0. У Зинченко изжога от ирисок. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 22-го тура АПЛ

Дмитрий Коваленко. Украинская звезда американской МЛС
Футбол | 04.02.2023, 10:50
Дмитрий Коваленко. Украинская звезда американской МЛС
Дмитрий Коваленко. Украинская звезда американской МЛС
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Биатлон | 04.02.2023, 14:30
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
ВИДЕО. Положил, как рукой. Шедевральный гол Месси с левой за ПСЖ
Футбол | 04.02.2023, 19:32
ВИДЕО. Положил, как рукой. Шедевральный гол Месси с левой за ПСЖ
ВИДЕО. Положил, как рукой. Шедевральный гол Месси с левой за ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Идеальный просмотр Де Дзерби. Итальянец может заменить Клоппа в Ливерпуле
Идеальный просмотр Де Дзерби. Итальянец может заменить Клоппа в Ливерпуле
03.02.2023, 05:40 24
Футбол
Наконец-таки. Роналду забил впервые за Аль-Наср и спас команду
Наконец-таки. Роналду забил впервые за Аль-Наср и спас команду
03.02.2023, 19:02 2
Футбол
Заруба! Наваррете, побывав в нокдауне, отомстил Уилсону и взял пояс WBO
Заруба! Наваррете, побывав в нокдауне, отомстил Уилсону и взял пояс WBO
04.02.2023, 07:30 2
Бокс
Мудрик не впечатлил. Челси и Фулхэм голов друг другу не забили
Мудрик не впечатлил. Челси и Фулхэм голов друг другу не забили
03.02.2023, 23:59 39
Футбол
Украина – Ливан – 2:0. Белинский неожиданно обыграл 1-го номера соперников
Украина – Ливан – 2:0. Белинский неожиданно обыграл 1-го номера соперников
03.02.2023, 16:29 3
Теннис
Поттер рассказал, почему Мудрик выглядел неважно во время матча
Поттер рассказал, почему Мудрик выглядел неважно во время матча
04.02.2023, 00:45 8
Футбол
На Луганщине погиб титулованный украинский бодибилдер
На Луганщине погиб титулованный украинский бодибилдер
03.02.2023, 14:21 2
Война
Цуренко обыграла обидчицу Ястремской на пути в полуфинал в Хуахине
Цуренко обыграла обидчицу Ястремской на пути в полуфинал в Хуахине
03.02.2023, 14:51 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности