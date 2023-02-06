Ингулец – Македония ГП – 1:0. Марусич принес победу. Видео гола и обзор

6 февраля на сборах в Турции «Ингулец» провел товарищеский поединок с клубом «Македония ГП» из Северной Македонии

Игра завершилась победой украинской команды с минимальным перевесом – 1:0.

Автором единственного гола для команды Сергея Ковальца стал Максим Марусич, забивший на 85-й минуте.

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Товарищеский матч, 6 февраля, Турция

Ингулец (Украина) – Македония ГП (Северная Македония) – 1:0

Гол: Марусич, 85.