Товарищеские матчи
06.02.2023, FT 1 : 0
Украина. Премьер лига06 февраля 2023, 23:40 | Обновлено 06 февраля 2023, 23:46
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Ингулец – Македония ГП – 1:0. Марусич принес победу. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Турции
06 февраля 2023, 23:40 | Обновлено 06 февраля 2023, 23:46
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6 февраля на сборах в Турции «Ингулец» провел товарищеский поединок с клубом «Македония ГП» из Северной Македонии
Игра завершилась победой украинской команды с минимальным перевесом – 1:0.
Автором единственного гола для команды Сергея Ковальца стал Максим Марусич, забивший на 85-й минуте.
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Товарищеский матч, 6 февраля, Турция
Ингулец (Украина) – Македония ГП (Северная Македония) – 1:0
Гол: Марусич, 85.
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