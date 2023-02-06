Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ингулец – Македония ГП – 1:0. Марусич принес победу. Видео гола и обзор
Товарищеские матчи
Ингулец
06.02.2023, FT 1 : 0
Македония ГП
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 февраля 2023, 23:40 | Обновлено 06 февраля 2023, 23:46
63
0

Ингулец – Македония ГП – 1:0. Марусич принес победу. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Турции

06 февраля 2023, 23:40 | Обновлено 06 февраля 2023, 23:46
63
0
Ингулец – Македония ГП – 1:0. Марусич принес победу. Видео гола и обзор
ФК Ингулец

6 февраля на сборах в Турции «Ингулец» провел товарищеский поединок с клубом «Македония ГП» из Северной Македонии

Игра завершилась победой украинской команды с минимальным перевесом – 1:0.

Автором единственного гола для команды Сергея Ковальца стал Максим Марусич, забивший на 85-й минуте.

Товарищеский матч, 6 февраля, Турция

Ингулец (Украина) – Македония ГП (Северная Македония) – 1:0

Гол: Марусич, 85.

По теме:
ВИДЕО. Сампдория пропустила от Монцы на 90+7 минуте и близка к вылету
ВИДЕО. Лацио на выезде не сумел переиграть Верону, но остался в зоне ЛЧ
МОРГУН: «Динамо готово на 70%. А проснулся я, потому что шаталась кровать»
товарищеские матчи Македония ГП учебно-тренировочные сборы Максим Марусич Ингулец контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор
Источник ФК Ингулец
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Он дерется, как средневес. Арреола назвал фаворита в бою Усик – Фьюри
Бокс | 06 февраля 2023, 14:27 0
Он дерется, как средневес. Арреола назвал фаворита в бою Усик – Фьюри
Он дерется, как средневес. Арреола назвал фаворита в бою Усик – Фьюри

Крис считает, что преимущество Тайсона слишком велико

Голы Малиновского и Ярмоленко, дебют Цыганкова, проигранный финал Цуренко
Футбол | 06 февраля 2023, 05:45 0
Голы Малиновского и Ярмоленко, дебют Цыганкова, проигранный финал Цуренко
Голы Малиновского и Ярмоленко, дебют Цыганкова, проигранный финал Цуренко

Главные новости за 5 февраля на Sport.ua

ОФИЦИАЛЬНО. Львов арендовал защитника Динамо
Футбол | 06.02.2023, 21:55
ОФИЦИАЛЬНО. Львов арендовал защитника Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Львов арендовал защитника Динамо
«Он, бл**ь, начинает мне нравится». Фаны Марселя – про игру Малиновского
Футбол | 06.02.2023, 07:30
«Он, бл**ь, начинает мне нравится». Фаны Марселя – про игру Малиновского
«Он, бл**ь, начинает мне нравится». Фаны Марселя – про игру Малиновского
Гари НЕВИЛЛ: «Если Мудрик превратится в Месси, он потребует больше денег»
Футбол | 06.02.2023, 18:40
Гари НЕВИЛЛ: «Если Мудрик превратится в Месси, он потребует больше денег»
Гари НЕВИЛЛ: «Если Мудрик превратится в Месси, он потребует больше денег»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джо ДЖОЙС: «Фьюри будет делать с Усиком то, что делают большие парни»
Джо ДЖОЙС: «Фьюри будет делать с Усиком то, что делают большие парни»
06.02.2023, 11:20 10
Бокс
Алексей РЕЗНИКОВ: «Как можно захватить 3-миллионный город?»
Алексей РЕЗНИКОВ: «Как можно захватить 3-миллионный город?»
06.02.2023, 14:26 32
Война
ВИДЕО. Вышел и забил! Малиновский провел свой первый гол за Марсель
ВИДЕО. Вышел и забил! Малиновский провел свой первый гол за Марсель
05.02.2023, 23:09 11
Футбол
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
06.02.2023, 16:40 5
Биатлон
ВИДЕО. Лунин пропустил с первого удара в створ ворот
ВИДЕО. Лунин пропустил с первого удара в створ ворот
05.02.2023, 16:05 12
Футбол
Поттер – на выход? Новым тренером Мудрика может стать Зидан
Поттер – на выход? Новым тренером Мудрика может стать Зидан
06.02.2023, 12:37 25
Футбол
Бывший футболист Днепра и Зари сотрудничает с рашистскими оккупантами
Бывший футболист Днепра и Зари сотрудничает с рашистскими оккупантами
06.02.2023, 13:45 6
Футбол
ВИДЕО. Две стеночки и точно в угол. Ярмоленко забил за Аль-Айн шикарный гол
ВИДЕО. Две стеночки и точно в угол. Ярмоленко забил за Аль-Айн шикарный гол
05.02.2023, 17:30 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности