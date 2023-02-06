В понедельник, 6 февраля, состоится товарищеский матч между украинским футбольным клубом «Ингулец» и ФК «Македония ГП» из Северной Македонии.

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«Ингулец» с 25 января по 25 февраля проводит сбор в Турции. Матч с ФК «Македония ГП» станет для подопечных Сергея Ковальца третьим в 2023 году.

Стартовый свисток в матче «Ингулец» – «Македония ГП» прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Ингулец – Македония ГП. Смотреть онлайн. LIVE трансляция