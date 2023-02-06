Товарищеские матчи
06.02.2023 14:00 - : -
Украина. Премьер лига06 февраля 2023, 11:35 | Обновлено 06 февраля 2023, 11:36
67
0
Ингулец – Македония ГП. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча 6 февраля в 14:00
06 февраля 2023, 11:35 | Обновлено 06 февраля 2023, 11:36
67
0
В понедельник, 6 февраля, состоится товарищеский матч между украинским футбольным клубом «Ингулец» и ФК «Македония ГП» из Северной Македонии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Ингулец» с 25 января по 25 февраля проводит сбор в Турции. Матч с ФК «Македония ГП» станет для подопечных Сергея Ковальца третьим в 2023 году.
Стартовый свисток в матче «Ингулец» – «Македония ГП» прозвучит в 14:00 по киевскому времени.
Ингулец – Македония ГП. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпийские игры | 05 февраля 2023, 10:20 19
Валерий Василенко тщательно изучил «историю болезни»
Футбол | 05 февраля 2023, 19:05 13
Украинский хавбек вышел на замену на 78-й минуте матча 20-го тура Ла Лиги
MMA | 05.02.2023, 10:15
Хоккей | 06.02.2023, 08:28
Футбол | 06.02.2023, 01:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.02.2023, 08:33 7
05.02.2023, 12:57
04.02.2023, 19:36 15
05.02.2023, 14:25 24
05.02.2023, 23:09 10
04.02.2023, 18:11
04.02.2023, 10:40
04.02.2023, 17:40 25