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Товарищеские матчи
Ингулец
06.02.2023 14:00 - : -
Македония ГП
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 февраля 2023, 11:35 | Обновлено 06 февраля 2023, 11:36
67
0

Ингулец – Македония ГП. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча 6 февраля в 14:00

06 февраля 2023, 11:35 | Обновлено 06 февраля 2023, 11:36
67
0
Ингулец – Македония ГП. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ингулец

В понедельник, 6 февраля, состоится товарищеский матч между украинским футбольным клубом «Ингулец» и ФК «Македония ГП» из Северной Македонии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Ингулец» с 25 января по 25 февраля проводит сбор в Турции. Матч с ФК «Македония ГП» станет для подопечных Сергея Ковальца третьим в 2023 году.

Стартовый свисток в матче «Ингулец» – «Македония ГП» прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Ингулец – Македония ГП. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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