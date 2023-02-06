Товарищеские матчи
06.02.2023, FT 1 : 0
Украина. Премьер лига06 февраля 2023, 17:19 | Обновлено 06 февраля 2023, 17:35
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Ингулец обыграл в Турции соперника из Северной Македонии
Команда из Петрово провела третий спарринг 2023 года
06 февраля 2023, 17:19 | Обновлено 06 февраля 2023, 17:35
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В понедельник, 6 февраля, на предсезонном сборе в Турции «Ингулец» провел товарищеский поединок с клубом «Македония ГП» из Северной Македонии
Игра завершилась с минимальным счетом в пользу украинского коллектива – 1:0. Автором единственного гола в рядах подопечных Сергея Ковальца стал Максим Марусич.
Товарищеский матч
«Ингулец» – «Македония ГП Северная Македония – 1:0
Гол: Марусич, 85.
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