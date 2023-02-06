В понедельник, 6 февраля, на предсезонном сборе в Турции «Ингулец» провел товарищеский поединок с клубом «Македония ГП» из Северной Македонии

Игра завершилась с минимальным счетом в пользу украинского коллектива – 1:0. Автором единственного гола в рядах подопечных Сергея Ковальца стал Максим Марусич.

Товарищеский матч

«Ингулец» – «Македония ГП Северная Македония – 1:0

Гол: Марусич, 85.