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Товарищеские матчи
Ингулец
06.02.2023, FT 1 : 0
Македония ГП
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Украина. Премьер лига
06 февраля 2023, 17:19 | Обновлено 06 февраля 2023, 17:35
230
1

Ингулец обыграл в Турции соперника из Северной Македонии

Команда из Петрово провела третий спарринг 2023 года

06 февраля 2023, 17:19 | Обновлено 06 февраля 2023, 17:35
230
1
Ингулец обыграл в Турции соперника из Северной Македонии
ФК Ингулец Петрово

В понедельник, 6 февраля, на предсезонном сборе в Турции «Ингулец» провел товарищеский поединок с клубом «Македония ГП» из Северной Македонии

Игра завершилась с минимальным счетом в пользу украинского коллектива – 1:0. Автором единственного гола в рядах подопечных Сергея Ковальца стал Максим Марусич.

Товарищеский матч

«Ингулец» – «Македония ГП Северная Македония – 1:0

Гол: Марусич, 85.

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Ингулец Македония ГП учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи
Источник Sport.ua
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donnerwetter
Получился двойной удар по Севмакам, потому что Динамо так же обыграло команду из Тетово.
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