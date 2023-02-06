06.02.2023, FT 1 : 1
Италия06 февраля 2023, 23:23 | Обновлено 07 февраля 2023, 00:48
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ВИДЕО. Лацио на выезде не сумел переиграть Верону, но остался в зоне ЛЧ
В матче 21-го тура чемпионата Италии зафиксирована ничья со счетом 1:1
06 февраля 2023, 23:23 | Обновлено 07 февраля 2023, 00:48
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В матче 21-го тура чемпионата Италии «Верона» и «Лацио» сыграли вничью (1:1)
У римлян в конце первого тайма забил Педро, на что хозяева ответили после перерыва голом Сириля Нгонге.
«Лацио» набрал 39 очков и входит в топ-4 Серии А, зону Лиги чемпионов. «Верона» имеет 14 очков и находится в зоне вылета на 18-й позиции.
Лидеры Серии A: Наполи (56), Интер (43), Рома (40), Лацио (39), Аталанта, Милан (по 38).
Серия А. 21-й тур, 6 февраля
Верона – Лацио – 1:1
Голы: Нгонге, 51 – Педро, 45
Видеообзор матча
События матча
51’
ГОЛ ! Мяч забил Сириль Нгонж (Эллас Верона).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Родригес (Лацио).
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