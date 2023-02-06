Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Лацио на выезде не сумел переиграть Верону, но остался в зоне ЛЧ
Чемпионат Италии
Эллас Верона
06.02.2023, FT 1 : 1
Лацио
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
06 февраля 2023, 23:23 | Обновлено 07 февраля 2023, 00:48
50
0

ВИДЕО. Лацио на выезде не сумел переиграть Верону, но остался в зоне ЛЧ

В матче 21-го тура чемпионата Италии зафиксирована ничья со счетом 1:1

06 февраля 2023, 23:23 | Обновлено 07 февраля 2023, 00:48
50
0
ВИДЕО. Лацио на выезде не сумел переиграть Верону, но остался в зоне ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 21-го тура чемпионата Италии «Верона» и «Лацио» сыграли вничью (1:1)

У римлян в конце первого тайма забил Педро, на что хозяева ответили после перерыва голом Сириля Нгонге.

«Лацио» набрал 39 очков и входит в топ-4 Серии А, зону Лиги чемпионов. «Верона» имеет 14 очков и находится в зоне вылета на 18-й позиции.

Лидеры Серии A: Наполи (56), Интер (43), Рома (40), Лацио (39), Аталанта, Милан (по 38).

Серия А. 21-й тур, 6 февраля

Верона – Лацио – 1:1

Голы: Нгонге, 51 – Педро, 45

Видеообзор матча

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Сириль Нгонж (Эллас Верона).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Родригес (Лацио).
По теме:
ВИДЕО. Сампдория пропустила от Монцы на 90+7 минуте и близка к вылету
Салернитана – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Ингулец – Македония ГП – 1:0. Марусич принес победу. Видео гола и обзор
Лацио Верона чемпионат Италии по футболу Серия A видео голов и обзор Сирил Нгонге Педро Родригес
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гари НЕВИЛЛ: «Если Мудрик превратится в Месси, он потребует больше денег»
Футбол | 06 февраля 2023, 18:40 5
Гари НЕВИЛЛ: «Если Мудрик превратится в Месси, он потребует больше денег»
Гари НЕВИЛЛ: «Если Мудрик превратится в Месси, он потребует больше денег»

Легендарный защитник – о контракте Михаила Мудрика

Алексей РЕЗНИКОВ: «Как можно захватить 3-миллионный город?»
Война | 06 февраля 2023, 14:26 32
Алексей РЕЗНИКОВ: «Как можно захватить 3-миллионный город?»
Алексей РЕЗНИКОВ: «Как можно захватить 3-миллионный город?»

Министр обороны – о мечте россиян про Киев

Источник: форвард Днепра-1 продолжит карьеру в топ-клубе Польши
Футбол | 06.02.2023, 11:05
Источник: форвард Днепра-1 продолжит карьеру в топ-клубе Польши
Источник: форвард Днепра-1 продолжит карьеру в топ-клубе Польши
Спасатели вытянули пропавшего футболиста из-под завалов. Он в больнице
Футбол | 06.02.2023, 22:32
Спасатели вытянули пропавшего футболиста из-под завалов. Он в больнице
Спасатели вытянули пропавшего футболиста из-под завалов. Он в больнице
«Он, бл**ь, начинает мне нравится». Фаны Марселя – про игру Малиновского
Футбол | 06.02.2023, 07:30
«Он, бл**ь, начинает мне нравится». Фаны Марселя – про игру Малиновского
«Он, бл**ь, начинает мне нравится». Фаны Марселя – про игру Малиновского
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Он легко победит. Эдди Хирн назвал явного фаворита в бою Ломаченко – Хейни
Он легко победит. Эдди Хирн назвал явного фаворита в бою Ломаченко – Хейни
05.02.2023, 09:09 5
Бокс
Бывший футболист Днепра и Зари сотрудничает с рашистскими оккупантами
Бывший футболист Днепра и Зари сотрудничает с рашистскими оккупантами
06.02.2023, 13:45 6
Футбол
ФОТО. Манчестер Юнайтед лаконично поздравил Роналду с днем рождения
ФОТО. Манчестер Юнайтед лаконично поздравил Роналду с днем рождения
05.02.2023, 14:20 4
Футбол
ВИДЕО. Лунин пропустил с первого удара в створ ворот
ВИДЕО. Лунин пропустил с первого удара в створ ворот
05.02.2023, 16:05 12
Футбол
ВИДЕО. Бэйдер нокаутировал Федора Емельяненко и отправил его на пенсию
ВИДЕО. Бэйдер нокаутировал Федора Емельяненко и отправил его на пенсию
05.02.2023, 07:45 4
MMA
ВИДЕО. Две стеночки и точно в угол. Ярмоленко забил за Аль-Айн шикарный гол
ВИДЕО. Две стеночки и точно в угол. Ярмоленко забил за Аль-Айн шикарный гол
05.02.2023, 17:30 14
Футбол
Олимпиада-2024: без россиян и белорусов – в самый раз
Олимпиада-2024: без россиян и белорусов – в самый раз
05.02.2023, 10:20 22
Олимпийские игры
Казалось, что я отделяюсь от тела. Арреола сравнил удары Кличко и Уайлдера
Казалось, что я отделяюсь от тела. Арреола сравнил удары Кличко и Уайлдера
05.02.2023, 13:03 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности