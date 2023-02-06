ВИДЕО. Лацио на выезде не сумел переиграть Верону, но остался в зоне ЛЧ

В матче 21-го тура чемпионата Италии «Верона» и «Лацио» сыграли вничью (1:1)

У римлян в конце первого тайма забил Педро, на что хозяева ответили после перерыва голом Сириля Нгонге.

«Лацио» набрал 39 очков и входит в топ-4 Серии А, зону Лиги чемпионов. «Верона» имеет 14 очков и находится в зоне вылета на 18-й позиции.

Лидеры Серии A: Наполи (56), Интер (43), Рома (40), Лацио (39), Аталанта, Милан (по 38).

Серия А. 21-й тур, 6 февраля

Верона – Лацио – 1:1

Голы: Нгонге, 51 – Педро, 45

Видеообзор матча