Эллас Верона

6 февраля на "Марк Антонио Бентегоди" пройдет матч 21-го тура Серии А, в котором "Верона" встретится с "Лацио". Старт поединка запланирован на 18:30 по европейскому времени.

Верона

Клуб пытается провернуть тот же сценарий, что был ею же успешно реализован в 2021/2022. Тогда, летом отпустив успешно поработавшего тут тренера, Ивана Юрича, клуб сначала не угадал с его преемником. Но спас чемпионат, оперативно назначив Тудора. Пока что все повторяется, пусть и не во всех деталях. Снова в межсезонье уходит хорват, опять его преемник проваливается и расплачивается быстрой отставкой. Но и при Боккетти не было никакого улучшения. С оговоркой: до паузы на чемпионат мира. Перерыв Сальваторе со своими подопечными провел, похоже, отменно. "Мастиффы" преобразились и снова отрастили немалые зубы. Достаточно сказать, что из 5 зимних матчей проиграно только 1, лишь "Интеру". При этом с "Торино" и "Удинезе" были ничьи и, главное, на своем поле с идентичным счетом, 2-0, были обыграны "Кремонезе" и "Лечче". Пока что "Эллас" в зоне вылета, на 18-й позиции, но уже не выглядит безнадежно.

Лацио

Команда получает сейчас оптимальную ситуацию. "Ювентус" явно шокирован наказаниями, которые обрушились на него - хотя ждали скептики и более суровых санкций. Более того, зимой в пике ушел действующий чемпион, "Милан". Таким образом, растут ставки на подъем в топ-4, зону Лиги чемпионов. Правда, и сами подопечные Маурицио Сарри не всегда стабильны. После паузы они набрали только 1 очко в поединках с "Лечче" и "Эмполи". Вроде бы потом набрали форму "орлы", выдали ряд побед, в том числе 4-0 с "россонери". Но сразу после этого на своем поле ограничились только 1-1 со скромной "Фиорентиной". В Кубке "Ювентусу" и вовсе проиграли, пусть и 0-1.

Статистика личных встреч

В 4-х последних поединках у "Лацио" 2 победы при 1 поражении. В сентябре он дома оформил 2-0 с "Вероной".

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары гостей. Но "Верона" зимой прибавила, так что стоит использовать пари на "тотал больше 2,5 голов" с коэффициентом - 2,08 по Parimatch.