Лунин станет основным. Куртуа пока не сможет играть

Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа прошел углубленное обследование после повреждения паха, которое он получил на разминке перед матчем 20-го тура Ла Лиги с «Мальоркой» (0:1).

Вердикт врачей оказался для 30-летнего уроженца Лимбурга позитивным – травма не настолько серьезная, как предполагалось первоначально. Ожидается, что Куртуа вернется в обойму «галактикос» к финалу клубного чемпионата мира, который замечен на 11 февраля.

Пока же ворота «Реала» будет защищать Андрей Лунин. В частности, речь идет о полуфинальной игре клубного ЧМ с клубом «Аль-Ахли», который состоится 8 февраля.