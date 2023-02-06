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  4. Лунин станет основным. Куртуа пока не сможет играть
Испания
06 февраля 2023, 15:15 | Обновлено 06 февраля 2023, 15:24
770
2

Лунин станет основным. Куртуа пока не сможет играть

Украинский голкипер будет играть в ближайшем матче «Реала»

06 февраля 2023, 15:15 | Обновлено 06 февраля 2023, 15:24
770
2
Лунин станет основным. Куртуа пока не сможет играть
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа прошел углубленное обследование после повреждения паха, которое он получил на разминке перед матчем 20-го тура Ла Лиги с «Мальоркой» (0:1).

Вердикт врачей оказался для 30-летнего уроженца Лимбурга позитивным – травма не настолько серьезная, как предполагалось первоначально. Ожидается, что Куртуа вернется в обойму «галактикос» к финалу клубного чемпионата мира, который замечен на 11 февраля.

Пока же ворота «Реала» будет защищать Андрей Лунин. В частности, речь идет о полуфинальной игре клубного ЧМ с клубом «Аль-Ахли», который состоится 8 февраля.

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Тибо Куртуа Андрей Лунин травма Реал Мадрид
Источник Marca
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Комментарии 2
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Alex86 1
В общем ничего он там не высидит если и дальше будет оставаться 
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Agent_007
Эх, жаль что к финалу уже должен вернутся... 
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