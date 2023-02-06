Лунин станет основным. Куртуа пока не сможет играть
Украинский голкипер будет играть в ближайшем матче «Реала»
Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа прошел углубленное обследование после повреждения паха, которое он получил на разминке перед матчем 20-го тура Ла Лиги с «Мальоркой» (0:1).
Вердикт врачей оказался для 30-летнего уроженца Лимбурга позитивным – травма не настолько серьезная, как предполагалось первоначально. Ожидается, что Куртуа вернется в обойму «галактикос» к финалу клубного чемпионата мира, который замечен на 11 февраля.
Пока же ворота «Реала» будет защищать Андрей Лунин. В частности, речь идет о полуфинальной игре клубного ЧМ с клубом «Аль-Ахли», который состоится 8 февраля.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец отметился первым голом за французский клуб
«Аль-Айн» разгромил команду «Аль-Дафра» в матче 15-го тура