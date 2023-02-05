Среди худших. Лунину не удалась игра с Мальоркой

В воскресенье, 5 февраля, в 20-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» на выезде проиграл «Мальорке» со счетом 0:1.

Ворота «галактикос» защищал Андрей Лунин, который заменил в стартовом составе команды Тибо Куртуа, получившего повреждение на предматчевой разминке. Игра с корабля на бал украинцы не удалась.

От авторитетного портала Whoscored Лунин получил за матч оценку 5,9. Хуже него в стане «Реала» оказались только Марко Асенсио (5,6), который в середине второго тайма не реализовал пенальти, а также Начо Фернандес, отметившийся на 13-й минуте игры автоголом.

«Реал» в таблице чемпионата Испании занимает 2-е место.