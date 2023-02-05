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  4. Среди худших. Лунину не удалась игра с Мальоркой
Испания
05 февраля 2023, 18:46 | Обновлено 05 февраля 2023, 19:19
1802
6

Среди худших. Лунину не удалась игра с Мальоркой

Матч 20-го тура Ла Лиги украинцу надо забыть побыстрее

05 февраля 2023, 18:46 | Обновлено 05 февраля 2023, 19:19
1802
6
Среди худших. Лунину не удалась игра с Мальоркой
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В воскресенье, 5 февраля, в 20-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» на выезде проиграл «Мальорке» со счетом 0:1.

Ворота «галактикос» защищал Андрей Лунин, который заменил в стартовом составе команды Тибо Куртуа, получившего повреждение на предматчевой разминке. Игра с корабля на бал украинцы не удалась.

От авторитетного портала Whoscored Лунин получил за матч оценку 5,9. Хуже него в стане «Реала» оказались только Марко Асенсио (5,6), который в середине второго тайма не реализовал пенальти, а также Начо Фернандес, отметившийся на 13-й минуте игры автоголом.

«Реал» в таблице чемпионата Испании занимает 2-е место.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Мальорка Мальорка - Реал чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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u6464u
цікаво чим Лунін не допоміг Реалу виграти, тим що пенальті не забили,чи тим що курьозний гол залетів , відіграв на рівні,без помилок, ну а таки дураки залітають, що тут поробиш.
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+1
pike1
Що за фігня, там автогол, до чого тут Лунін? Чи ще пропустив десь?
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0
GloryUkraine
А що ви хотіли? Один удар по воротах і один гол, при повній пасивності Луніна в гольовому епізоді. Звідки йому мали дати хорошу оцінку? А більше роботи ща весь матч у нього не було. А те, що Реал нічого не зміг зробити ща весь матч це інша справа.
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0
Макс Максов
Та це у всієї команди гра не вийшла! Без Каріма туговато щось...
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0
dimando560
Оцінка суто за те, що роботи майже не було
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0
Taste The World
Мальорка? Дбл блд...
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-2
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