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  4. ФОТО. Жесткий троллинг Реала? Звезда Барселоны смакует лидерство в Испании
Испания
06 февраля 2023, 07:49 | Обновлено 06 февраля 2023, 07:50
412
0

ФОТО. Жесткий троллинг Реала? Звезда Барселоны смакует лидерство в Испании

Педри опубликовал новое фото с интересной подписью

06 февраля 2023, 07:49 | Обновлено 06 февраля 2023, 07:50
412
0
ФОТО. Жесткий троллинг Реала? Звезда Барселоны смакует лидерство в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

В воскресенье, 5 февраля, состоялся матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу между «Барселоной» и «Севильей». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу каталонского клуба.

Благодаря этой победе «сине-гранатовые» укрепили лидерство в Ла Лиге. «Барселона» оторвалась от ближайшего преследователя «Реала» на 8 очков. Отметим, что «Реал» вчера проиграл свой поединок «Мальорке» со счетом 0:1.

Сейчас у каталонцев 53 очка после 20 туров. У «Реала» – 45.

После матча 20-летний испанский полузащитник «Барсы» Педри опубликовал в своем Instagram новые фотографии.

«8 Вперед Барса!», – подписал фото футболист.

Педри выступает за «сине-гранатовых» под восьмым номером. Но вряд-ли в подписи к фото Педри имел ввиду именно свой игровой номер. Скорее всего, испанец потроллил мадридский «Реал». Такой смысл публикации заметили и некоторые подписчики футболиста.

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фото Педри Барселона Севилья Барселона - Севилья Реал Мадрид Мальорка Мальорка - Реал чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Instagram
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