«Он видит мелочи в игре». Реакция болельщиков Жироны на дебют Цыганкова
Украинский футболист помог команде удержать победу в матче против «Валенсии»
В воскресенье, 5 февраля, состоялся матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу между «Жироной» и «Валенсией». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу каталонского клуба.
Для болельщиков из Украины поединок запомнился тем, что в этой игре в составе «Жирону» дебютировал 25-летний украинский полузащитник Виктор Цыганков.
Виктор появился на поле на 78-й минуте игры, заменив Алейша Гарсию. Тогда «Жирона» уже выигрывала со счетом 1:0 и Цыганков помог команде удержать минимальную победу.
После матча авторитетный портал Whoscored оценил действия Цыганкова на поле оценкой в 6,1 балла.
Вот как на дебют украинца отреагировали фанаты «Жироны»:
lluisGironafc.: «Цыганков был хорош».
Jesús: «Неплохой дебют».
ALEX: «Буду ждать Цыганкова в следующих матчах».
raul: «Цыганков видит мелочи в игре».
Darío García Rodríguez: «Большой дебют Цыганкова».
mikel_obi22: «С дебютом! Слава Украине!».
spanish_for_athletes: «Хороший дебют! Теперь будет больше огня 🔥».
Болельщики клуба были немногословны по теме дебюта Цыганкова, но в целом они остались довольный игрой украинца.
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