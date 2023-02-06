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  4. «Он видит мелочи в игре». Реакция болельщиков Жироны на дебют Цыганкова
Испания
06 февраля 2023, 06:40 |
2910
0

«Он видит мелочи в игре». Реакция болельщиков Жироны на дебют Цыганкова

Украинский футболист помог команде удержать победу в матче против «Валенсии»

06 февраля 2023, 06:40 |
2910
0
«Он видит мелочи в игре». Реакция болельщиков Жироны на дебют Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков и Илайш Мориба

В воскресенье, 5 февраля, состоялся матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу между «Жироной» и «Валенсией». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу каталонского клуба.

Для болельщиков из Украины поединок запомнился тем, что в этой игре в составе «Жирону» дебютировал 25-летний украинский полузащитник Виктор Цыганков.

Виктор появился на поле на 78-й минуте игры, заменив Алейша Гарсию. Тогда «Жирона» уже выигрывала со счетом 1:0 и Цыганков помог команде удержать минимальную победу.

После матча авторитетный портал Whoscored оценил действия Цыганкова на поле оценкой в 6,1 балла.

Вот как на дебют украинца отреагировали фанаты «Жироны»:

lluisGironafc.: «Цыганков был хорош».

Jesús: «Неплохой дебют».

ALEX: «Буду ждать Цыганкова в следующих матчах».

raul: «Цыганков видит мелочи в игре».

Darío García Rodríguez: «Большой дебют Цыганкова».

mikel_obi22: «С дебютом! Слава Украине!».

spanish_for_athletes: «Хороший дебют! Теперь будет больше огня 🔥».

Болельщики клуба были немногословны по теме дебюта Цыганкова, но в целом они остались довольный игрой украинца.

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Виктор Цыганков дебют реакция болельщиков Жирона Валенсия болельщики фанаты чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Twitter
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