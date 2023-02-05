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Испания
05 февраля 2023, 19:48 | Обновлено 05 февраля 2023, 20:03
1642
5

Могло быть лучше. Цыганков получил слабую оценку за дебют в Жироне

Украинец впервые сыграл в чемпионате Испании

05 февраля 2023, 19:48 | Обновлено 05 февраля 2023, 20:03
1642
5
Могло быть лучше. Цыганков получил слабую оценку за дебют в Жироне
ФК Жирона. Виктор Цыганков

В воскресенье, 5 февраля, в 20-м туре Ла Лиги «Жирона» на своем поле обыграла «Валенсию» со счетом 1:0.

На 78-й минуте игры на поле в составе «Жироны» появился украинский полузащитник Виктор Цыганков. Это было его дебютное появление и в команде, и в чемпионате Испании.

Авторитетный портал Whoscored оценил действия Цыганков на поле оценкой 6,1. Худшую оценку в «Жироне» получил только Янхель Эррера (5.9), тоже вышедший на замену. Оценку 6,1 также получил и Тони Вилья.

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Жирона Виктор Цыганков Валенсия Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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avk2307
Только не надо срач разводить.
Надо надеяться, что и Мудрика и у Цыганкова все будет только улучшаться . И в плане времени игрового и в плане результатов
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+6
123455432
Як він міг за +- 15 хв отримати нормальну оцінку????
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+5
Andrey_1992
це тільки перший матч, все ще попереду
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+3
Злий Глобинець
Тут один вчора писав, що через гру Мудрика "у кротів пердаки рвуться". Ну-ну...
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+2
Alex Suz
Чуда не буде.....
Ответить
0
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