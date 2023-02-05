Могло быть лучше. Цыганков получил слабую оценку за дебют в Жироне

В воскресенье, 5 февраля, в 20-м туре Ла Лиги «Жирона» на своем поле обыграла «Валенсию» со счетом 1:0.

На 78-й минуте игры на поле в составе «Жироны» появился украинский полузащитник Виктор Цыганков. Это было его дебютное появление и в команде, и в чемпионате Испании.

Авторитетный портал Whoscored оценил действия Цыганков на поле оценкой 6,1. Худшую оценку в «Жироне» получил только Янхель Эррера (5.9), тоже вышедший на замену. Оценку 6,1 также получил и Тони Вилья.