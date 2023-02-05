Испания05 февраля 2023, 19:48 | Обновлено 05 февраля 2023, 20:03
1642
5
Могло быть лучше. Цыганков получил слабую оценку за дебют в Жироне
Украинец впервые сыграл в чемпионате Испании
05 февраля 2023, 19:48 | Обновлено 05 февраля 2023, 20:03
1642
5
В воскресенье, 5 февраля, в 20-м туре Ла Лиги «Жирона» на своем поле обыграла «Валенсию» со счетом 1:0.
На 78-й минуте игры на поле в составе «Жироны» появился украинский полузащитник Виктор Цыганков. Это было его дебютное появление и в команде, и в чемпионате Испании.
Авторитетный портал Whoscored оценил действия Цыганков на поле оценкой 6,1. Худшую оценку в «Жироне» получил только Янхель Эррера (5.9), тоже вышедший на замену. Оценку 6,1 также получил и Тони Вилья.
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Надо надеяться, что и Мудрика и у Цыганкова все будет только улучшаться . И в плане времени игрового и в плане результатов