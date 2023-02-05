В воскресенье, 5 февраля, в 22-м туре английской Премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Манчестер Сити» – 1:0.

На 15-й минуте единственный в матче гол забил Гарри Кейн. Отличившись, нападающий стал лучшим в истории бомбардиром «шпор» – на его счету теперь 267 голов.

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