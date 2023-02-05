05.02.2023, FT 1 : 0
Англия05 февраля 2023, 22:06 | Обновлено 05 февраля 2023, 22:38
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Тоттенхэм – Манчестер Сити – 1:0. Исторический гол Кейна. Видео гола, обзор
Вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Англии
05 февраля 2023, 22:06 | Обновлено 05 февраля 2023, 22:38
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В воскресенье, 5 февраля, в 22-м туре английской Премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Манчестер Сити» – 1:0.
На 15-й минуте единственный в матче гол забил Гарри Кейн. Отличившись, нападающий стал лучшим в истории бомбардиром «шпор» – на его счету теперь 267 голов.
ВИДЕООБЗОР: смотрите на YouTube
События матча
87’
Кристиан Ромеро (Тоттенхэм) получает красную карточку.
15’
ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
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