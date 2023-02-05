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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
05.02.2023, FT 1 : 0
Манчестер Сити
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Англия
05 февраля 2023, 22:06 | Обновлено 05 февраля 2023, 22:38
706
0

Тоттенхэм – Манчестер Сити – 1:0. Исторический гол Кейна. Видео гола, обзор

Вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Англии

05 февраля 2023, 22:06 | Обновлено 05 февраля 2023, 22:38
706
0
Тоттенхэм – Манчестер Сити – 1:0. Исторический гол Кейна. Видео гола, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн (слева)

В воскресенье, 5 февраля, в 22-м туре английской Премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Манчестер Сити» – 1:0.

На 15-й минуте единственный в матче гол забил Гарри Кейн. Отличившись, нападающий стал лучшим в истории бомбардиром «шпор» – на его счету теперь 267 голов.

ВИДЕООБЗОР: смотрите на YouTube

События матча

87’
Кристиан Ромеро (Тоттенхэм) получает красную карточку.
15’
ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
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Источник Sport.ua
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