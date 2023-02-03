В воскресенье, 5 февраля «Тоттенхэм» в матче 22-го тура АПЛ примет «Манчестер Сити». Начало поединка – в 18:30 по Киеву.

Пауза на чемпионат мира-2022 в Катаре точно не пошла на пользу «Тоттенхэму», и сейчас команда Антонио Конте опустилась на пятое место в турнирной таблице. Отставание от заветной топ-4 – три очка, но у «Манчестер Юнайтед», который идет четвертым, еще игра в запасе. И три поражения в последних пяти турах АПЛ у «Шпор» также не внушают оптимизма: пока что признаком выхода из этого зимнего кризиса не видно.

В отличие от «Тоттенхэма», «Манчестер Сити» из чемпионской гонки в нынешнем сезоне еще не выпал. Но, в то время как от команды Пепа Гвардиолы все ждут рывка и сокращения отставания от «Арсенала», оно только растет. Сейчас оно составляет 5 очков, но у «Канониров» еще игра в запасе.