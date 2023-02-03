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Тоттенхэм
05.02.2023 18:30 - : -
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03 февраля 2023, 17:51 | Обновлено 03 февраля 2023, 18:43
219
1

Тоттенхэм – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч АПЛ

«Шпоры» попытаются остановить команду Пепа Гвардиолы

03 февраля 2023, 17:51 | Обновлено 03 февраля 2023, 18:43
219
1
Тоттенхэм – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч АПЛ
ФК Тоттенхэм

Программу 22-го тура АПЛ будет закрывать его центральный матч: в Лондоне «Тоттенхэм» примет «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по Киеву.

«Тоттенхэм»

Пауза на чемпионат мира-2022 в Катаре точно не пошла на пользу «Тоттенхэму», и сейчас команда Антонио Конте опустилась на пятое место в турнирной таблице. Отставание от заветной топ-4 – три очка, но у «Манчестер Юнайтед», который идет четвертым, еще игра в запасе. И три поражения в последних пяти турах АПЛ у «Шпор» также не внушают оптимизма: пока что признаком выхода из этого зимнего кризиса не видно.

К слову, последнее из этих трех поражений было именно от «Манчестер Сити»: чуть более двух недель назад команды в Манчестере играли перенесенный матч седьмого тура АПЛ. В том матче «Тоттенхэм» вел со счетом 2:0 до перерыва, но во втором тайме пропустил четыре безответных гола, главным героем матча стал автор дубля Рияд Марез.

В январе «Тоттенхэм» не был в числе самых активных на трансферном рынке, но двух игроков все-таки подписал: речь идет об арендах правого защитника Педро Порро и левого вингера Арно Данжума.

«Манчестер Сити»

В отличие от «Тоттенхэма», «Манчестер Сити» из чемпионской гонки в нынешнем сезоне еще не выпал. Но, в то время как от команды Пепа Гвардиолы все ждут рывка и сокращения отставания от «Арсенала», оно только растет. Сейчас оно составляет 5 очков, но у «Канониров» еще игра в запасе. И матч с «Тоттенхэмом» – еще одна потенциальная «возможность» отпустить команду Микеля Артеты в еще более далекий отрыв, который может стать уже непреодолимым, прежде всего, психологически.

«Манчестер Сити» во время январского трансферного окна был крайне пассивен. В аренду до конца сезона в «Баварию» ушел звездный фланговый защитник Жоау Канселу, на замену ему не подписали никого – нетипичное поведение для «Сити».

История встреч

Предстоящий матч будет 126-м в истории между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити». В этой дуэли царит практически полный паритет: 50 побед «Шпор» против 49 у «Горожан». Еще 26 матчей завершились вничью. А вот по разнице голов впереди «Сити» - 196 против 170.

Прогноз на противостояние

«Манчестер Сити» подходит к матчу в статусе довольно очевидного фаворита, и команде Пепа Гвардиолы по силам как минимум не проиграть в Лондоне. Наша ставка – Х2, коэффициент 1,23.

Воскресенье, 5 февраля

Тоттенхэм – Манчестер Сити
Лондон. «Тоттенхэм Стэдиум». 18:30
ТВ-трансляция – Setanta Sports Украина
Арбитр: Эндрю Мэдли
Прогноз Sport.ua – 0:1
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Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Тоттенхэм - Манчестер Сити Английская Премьер-лига прогнозы
Источник Sport.ua
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pol-55
Та ще й Конте на бровці не буде.цікаво +чи -.
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