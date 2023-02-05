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  4. Андрей ЛУНИН: «Я зол за пропущенный гол»
Испания
05 февраля 2023, 19:06 | Обновлено 05 февраля 2023, 19:47
2492
2

Андрей ЛУНИН: «Я зол за пропущенный гол»

Украинец – о матче «Реала» с «Мальоркой»

05 февраля 2023, 19:06 | Обновлено 05 февраля 2023, 19:47
2492
2
Андрей ЛУНИН: «Я зол за пропущенный гол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал поединок 20-го тура чемпионата Испании против «Мальорки», в котором «галактикос» уступили со счетом 0:1. Напомним, единственный раз мяч в ворота мадридцев, которые защищал Лунин, влетел от игрока «Реала» Начо Фернандеса на 13-й минуте.

«Мы не заслужили поражения в этой игре. Я зол за пропущенный гол. «Реал» всегда возвращается, и мы будем бороться до конца. Нам не нужно думать об этом поражении, теперь мы должны думать о клубном чемпионате мира», – заявил Андрей Лунин.

Ранее сообщалось, что за игру против «Мальорки» Лунин получил очень низкую отметку от портала Whoscored.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Мальорка Мальорка - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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u6464u
Андрюха , заспокойся , ти там ні яким боком не міг витянуть цього як кажуть в білярді : дурака:
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+3
Remark
А как ты там его хотел поймать? Траектория не берущаяся.
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+3
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