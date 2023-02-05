Андрей ЛУНИН: «Я зол за пропущенный гол»

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал поединок 20-го тура чемпионата Испании против «Мальорки», в котором «галактикос» уступили со счетом 0:1. Напомним, единственный раз мяч в ворота мадридцев, которые защищал Лунин, влетел от игрока «Реала» Начо Фернандеса на 13-й минуте.

«Мы не заслужили поражения в этой игре. Я зол за пропущенный гол. «Реал» всегда возвращается, и мы будем бороться до конца. Нам не нужно думать об этом поражении, теперь мы должны думать о клубном чемпионате мира», – заявил Андрей Лунин.

Ранее сообщалось, что за игру против «Мальорки» Лунин получил очень низкую отметку от портала Whoscored.