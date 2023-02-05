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WTA
05 февраля 2023, 08:16 | Обновлено 05 февраля 2023, 08:17
126
0

Леся Цуренко – Чжу Линь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Хуахине

05 февраля 2023, 08:16 | Обновлено 05 февраля 2023, 08:17
126
0
Леся Цуренко – Чжу Линь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

5 февраля украинская теннисистка Леся Цуренко (№136 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 250 в Хуахине.

В матче за титул украинка сразится с третьей ракеткой Китая Чжу Линь (№54 WTA). Встреча состоится первым запуском. Начала матча – в 12:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.

Цуренко сыграет шестой финал на уровне WTA, Чжу Линь впервые будет сражаться за титул на таком уровне.

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Чжу Линь Леся Цуренко смотреть онлайн WTA Хуахин
Источник Sport.ua
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