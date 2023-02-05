Леся Цуренко – Чжу Линь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 февраля украинская теннисистка Леся Цуренко (№136 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 250 в Хуахине.

В матче за титул украинка сразится с третьей ракеткой Китая Чжу Линь (№54 WTA). Встреча состоится первым запуском. Начала матча – в 12:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.

Цуренко сыграет шестой финал на уровне WTA, Чжу Линь впервые будет сражаться за титул на таком уровне.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА