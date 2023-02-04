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WTA
04 февраля 2023, 21:31 | Обновлено 04 февраля 2023, 21:35
242
0

Костюк получила WC на турнир в Абу-Даби. Стала известна соперница украинки

Марта сыграет с Сораной Кырстя

04 февраля 2023, 21:31 | Обновлено 04 февраля 2023, 21:35
242
0
Костюк получила WC на турнир в Абу-Даби. Стала известна соперница украинки
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 60) получила wild card от организаторов на турнир WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).

Первая соперница Марты – Сорана Кырстя (Румыния, WTA 61). Матч запланирован на 6 февраля в 08:00 по Киеву. Победитель встречи выйдет в 1/16 финала соревнований, где сыграет со второй сеяной Белиндой Бенчич (Швейцария, WTA 9).

Ранее Костюк завершила выступления на турнире в Таиланде. Там украинка дошла до четвертьфинала. Также в квалификации к этому турниру сыграют Даяна Ястремская и Катарина Завацкая.

Также отметим, что на следующей неделе еще одна украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 84) попробует пробиться в основу турнира серии WTA 250 в Линце (Австрия). Первая соперница Катерины – Нома Акуге Ноха (WTA 232) из Германии.

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Сорана Кырстя Марта Костюк WTA Абу-Даби Катерина Байндл (Козлова) Нома Акуге Ноха WTA Линц жеребьевка
Источник Sport.ua
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