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  4. Абу-Даби. Ястремская и Завацкая узнали соперниц по квалификации
WTA
04 февраля 2023, 15:57 | Обновлено 04 февраля 2023, 16:33
417
0

Абу-Даби. Ястремская и Завацкая узнали соперниц по квалификации

Состоялась жеребьевка квалификации турнира в Абу-Даби

04 февраля 2023, 15:57 | Обновлено 04 февраля 2023, 16:33
417
0
Абу-Даби. Ястремская и Завацкая узнали соперниц по квалификации
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Состоялась жеребьевка квалификации хардового турнира WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ). Своих соперниц узнали две украинских теннисистки.

Катерина Завацкая в первом раунде отбора сыграет с 12-м номером посева, японкой Моюкой Утидзимой. Во втором раунде, в случае победы, ее ждет встреча с победителем матча Лейла Фернандес – Кристина Младенович.

Даяна Ястремская получила 10-й номер посева в квалификации, и в первом круге сыграет с немкой Лаурой Зигемунд. Потенциальная соперница по второму раунду – победитель матча Клэр Лю – Стефания Божика.

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WTA Абу-Даби Даяна Ястремская Катарина Завацкая
Источник WTA
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