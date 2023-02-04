Абу-Даби. Ястремская и Завацкая узнали соперниц по квалификации

Состоялась жеребьевка квалификации хардового турнира WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ). Своих соперниц узнали две украинских теннисистки.

Катерина Завацкая в первом раунде отбора сыграет с 12-м номером посева, японкой Моюкой Утидзимой. Во втором раунде, в случае победы, ее ждет встреча с победителем матча Лейла Фернандес – Кристина Младенович.

Даяна Ястремская получила 10-й номер посева в квалификации, и в первом круге сыграет с немкой Лаурой Зигемунд. Потенциальная соперница по второму раунду – победитель матча Клэр Лю – Стефания Божика.