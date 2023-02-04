С ним обнимался Малиновский. Боруссия Д заинтересовалась россиянином

Агент полузащитника Александра Головина, который выступает в «Монако», заявил, что дортмундская «Боруссия» заинтересовалась его клиентом.

Головин стал широко известен после того, как украинский футболист «Марселя» Руслан Малиновский совершил странный поступок – украинец и россиянин обнялись после матча «Монако» и «Марселя».

Как сообщает Metaratings, Головин не против продолжить карьеру в Германии.

26-летний россиянин в сезоне 2022/23 провел 29 матчей за «Монако», забил четыре гола и отдал шесть ассистов.