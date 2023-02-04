Украина. Первая лига04 февраля 2023, 15:17 |
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Супрягу может арендовать клуб Первой лиги
Форвардом «Динамо» интересуется «Полесье»
04 февраля 2023, 15:17 |
2399
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Форвард «Динамо» Киев Владислав Супряга может продолжить карьеру в клубе Первой лиги «Полесье». Об этом сообщает ресурс 1927.kiev.ua.
Речь идет о возможной аренде 22-летнего форварда. У агента Супряги, Ивана Пироженко, есть хорошие контакты с руководством «Полесья». Скорее всего, будущее форварда решится после зимних сборов.
Также «Полесье» работает над подписанием хавбека «Шахтера» Андрея Тотовицкого. К Супряге интерес также проявляет турецкий «Трабзонспор».
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Комментарии 7
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А ведь еще 1-2 года назад Супругу называли едва не лучшим форвардом в Украине Время расставило все на свои места
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То закруто для нього, нехай розпочинає з 2-ї ліги
Від переходу в серію А до оренди в першу лігу. Мда
Ну норм,хотя уровень второй лиги
Всякие сплетни штампуют
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