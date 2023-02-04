Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Супрягу может арендовать клуб Первой лиги
Украина. Первая лига
04 февраля 2023, 15:17 |
2399
7

Супрягу может арендовать клуб Первой лиги

Форвардом «Динамо» интересуется «Полесье»

04 февраля 2023, 15:17 |
2399
7
Супрягу может арендовать клуб Первой лиги
ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Форвард «Динамо» Киев Владислав Супряга может продолжить карьеру в клубе Первой лиги «Полесье». Об этом сообщает ресурс 1927.kiev.ua.

Речь идет о возможной аренде 22-летнего форварда. У агента Супряги, Ивана Пироженко, есть хорошие контакты с руководством «Полесья». Скорее всего, будущее форварда решится после зимних сборов.

Также «Полесье» работает над подписанием хавбека «Шахтера» Андрея Тотовицкого. К Супряге интерес также проявляет турецкий «Трабзонспор».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Днепра-1 подписал контракт с бразильским клубом
Хавбек Шахтера ведет переговоры с клубом Первой лиги
Бущан успешно перенес операцию
Владислав Супряга Динамо Киев Полесье Житомир Иван Пироженко трансферы трансферы УПЛ
Источник 1927.kiev.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эвертон – Арсенал. Миколенко и Зинченко выйдут в основе
Футбол | 04 февраля 2023, 13:46 1
Эвертон – Арсенал. Миколенко и Зинченко выйдут в основе
Эвертон – Арсенал. Миколенко и Зинченко выйдут в основе

Украинцы сыграют в очном противостоянии их команд

Джейми КАРРАГЕР: «Мудрик будет ужасом для защитников»
Футбол | 04 февраля 2023, 11:44 5
Джейми КАРРАГЕР: «Мудрик будет ужасом для защитников»
Джейми КАРРАГЕР: «Мудрик будет ужасом для защитников»

Легенда «Ливерпуля» – о перспективах Михаила Мудрика в АПЛ

Наконец-таки. Роналду забил впервые за Аль-Наср и спас команду
Футбол | 03.02.2023, 19:02
Наконец-таки. Роналду забил впервые за Аль-Наср и спас команду
Наконец-таки. Роналду забил впервые за Аль-Наср и спас команду
Все решили в первом тайме. Динамо с дублем Бенито разгромило Унирю Деж
Футбол | 03.02.2023, 18:02
Все решили в первом тайме. Динамо с дублем Бенито разгромило Унирю Деж
Все решили в первом тайме. Динамо с дублем Бенито разгромило Унирю Деж
ВИДЕО. Как Роналду забил первый гол за саудовский Аль-Наср
Футбол | 03.02.2023, 20:39
ВИДЕО. Как Роналду забил первый гол за саудовский Аль-Наср
ВИДЕО. Как Роналду забил первый гол за саудовский Аль-Наср
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
R1d3r
А ведь еще 1-2 года назад Супругу называли едва не лучшим форвардом в Украине Время расставило все на свои места 
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
Serhii P.
То закруто для нього, нехай розпочинає з 2-ї ліги
Ответить
+3
dudigo78
Від переходу в серію А до оренди в першу лігу. Мда
Ответить
+1
VitosKH
Ну норм,хотя уровень второй лиги
Ответить
0
Alex906
Всякие сплетни штампуют 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Скоро в Украину. Ярмоленко и Ребров могут досрочно покинуть Аль-Айн
Скоро в Украину. Ярмоленко и Ребров могут досрочно покинуть Аль-Айн
02.02.2023, 19:06 27
Футбол
Заруба! Наваррете, побывав в нокдауне, отомстил Уилсону и взял пояс WBO
Заруба! Наваррете, побывав в нокдауне, отомстил Уилсону и взял пояс WBO
04.02.2023, 07:30 2
Бокс
Украина – Ливан – 2:0. Белинский неожиданно обыграл 1-го номера соперников
Украина – Ливан – 2:0. Белинский неожиданно обыграл 1-го номера соперников
03.02.2023, 16:29 3
Теннис
Томас БАХ: «Бойкот от Украины станет нарушением Олимпийской хартии»
Томас БАХ: «Бойкот от Украины станет нарушением Олимпийской хартии»
03.02.2023, 00:23 24
Олимпийские игры
Экс-вратарь Шахтера и Мариуполя живет в лагере беженцев в Бельгии
Экс-вратарь Шахтера и Мариуполя живет в лагере беженцев в Бельгии
02.02.2023, 22:09 6
Футбол
Мудрик не впечатлил. Челси и Фулхэм голов друг другу не забили
Мудрик не впечатлил. Челси и Фулхэм голов друг другу не забили
03.02.2023, 23:59 38
Футбол
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
04.02.2023, 14:30 4
Биатлон
Поттер рассказал, почему Мудрик выглядел неважно во время матча
Поттер рассказал, почему Мудрик выглядел неважно во время матча
04.02.2023, 00:45 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности