Супрягу может арендовать клуб Первой лиги

Форвард «Динамо» Киев Владислав Супряга может продолжить карьеру в клубе Первой лиги «Полесье». Об этом сообщает ресурс 1927.kiev.ua.

Речь идет о возможной аренде 22-летнего форварда. У агента Супряги, Ивана Пироженко, есть хорошие контакты с руководством «Полесья». Скорее всего, будущее форварда решится после зимних сборов.

Также «Полесье» работает над подписанием хавбека «Шахтера» Андрея Тотовицкого. К Супряге интерес также проявляет турецкий «Трабзонспор».