Хавбек Шахтера ведет переговоры с клубом Первой лиги

Клуб Первой лиги «Полесье» ведет переговоры с донецким «Шахтером» по поводу перехода атакующего полузащитника Андрея Тотовицкого. О какой именно формуле перехода идет речь – аренде или полноценном трансфере – неизвестно.

Тотовицкий перешел в «Шахтер» летом прошлого года из «Колоса». Заиграть в команде Игора Йовичевича у 30-летнего хавбека не получилось. Он принял участие всего в двух матчах во всех турнирах и суммарно провел на поле лишь 45 минут.