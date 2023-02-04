Украина. Первая лига04 февраля 2023, 14:07 |
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Хавбек Шахтера ведет переговоры с клубом Первой лиги
Андрей Тотовицкий может перейти в «Полесье»
04 февраля 2023, 14:07 |
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Клуб Первой лиги «Полесье» ведет переговоры с донецким «Шахтером» по поводу перехода атакующего полузащитника Андрея Тотовицкого. О какой именно формуле перехода идет речь – аренде или полноценном трансфере – неизвестно.
Тотовицкий перешел в «Шахтер» летом прошлого года из «Колоса». Заиграть в команде Игора Йовичевича у 30-летнего хавбека не получилось. Он принял участие всего в двух матчах во всех турнирах и суммарно провел на поле лишь 45 минут.
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Комментарии 1
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мон бы стать очередной страничкой в череде провальных трансферов Шахтера, если бы таковая рубрика на спорт юа касалась и Шахтера, а не только Динамо ))
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