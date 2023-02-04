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Украина. Первая лига
04 февраля 2023, 14:07 |
651
1

Хавбек Шахтера ведет переговоры с клубом Первой лиги

Андрей Тотовицкий может перейти в «Полесье»

04 февраля 2023, 14:07 |
651
1
Хавбек Шахтера ведет переговоры с клубом Первой лиги
ФК Шахтер Донецк. Андрей Тотовицкий

Клуб Первой лиги «Полесье» ведет переговоры с донецким «Шахтером» по поводу перехода атакующего полузащитника Андрея Тотовицкого. О какой именно формуле перехода идет речь – аренде или полноценном трансфере – неизвестно.

Тотовицкий перешел в «Шахтер» летом прошлого года из «Колоса». Заиграть в команде Игора Йовичевича у 30-летнего хавбека не получилось. Он принял участие всего в двух матчах во всех турнирах и суммарно провел на поле лишь 45 минут.

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Полесье Житомир Шахтер Донецк Андрей Тотовицкий трансферы трансферы УПЛ
Источник Динамомания
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Комментарии 1
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Gargantua
мон бы стать очередной страничкой в череде провальных трансферов Шахтера, если бы таковая рубрика на спорт юа касалась и Шахтера, а не только Динамо ))
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