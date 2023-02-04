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Украина. Премьер лига
04 февраля 2023, 12:15 |
158
0

Черноморец – Шахтер Караганда – 2:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

04 февраля 2023, 12:15 |
158
0
Черноморец – Шахтер Караганда – 2:0. Видео голов и обзор матча
ФК Черноморец Одесса

Одесский «Черноморец» в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции в контрольном матче обыграл казахстанский «Шахтер» из Караганды со счетом 2:0.

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видео голов и обзор Шахтер Караганда Черноморец Одесса товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
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