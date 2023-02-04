Товарищеские матчи
02.02.2023, FT 2 : 0
Украина. Премьер лига04 февраля 2023, 12:15 |
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Черноморец – Шахтер Караганда – 2:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
04 февраля 2023, 12:15 |
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Одесский «Черноморец» в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции в контрольном матче обыграл казахстанский «Шахтер» из Караганды со счетом 2:0.
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