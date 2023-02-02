Первая победа на сборах в Турции. Черноморец обыграл Шахтер из Казахстана

В четверг, 2 февраля, состоялся товарищеский матч между одесским «Черноморцем» и «Шахтером» из Казахстана. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «моряков».

Для одесситов эта победа стала первой в 2023 году. В предыдущих четырех играх «Черноморец» трижды уступил и один раз сыграл вничью.

После матча пресс-служба «Черноморца» кратко подвела итога поединка:

«Игру против карагандинского «Шахтера» подопечные Романа Григорчука начали уверенно и вполне заслуженно на 21-й минуте повели в счете. Голевую атаку на левом фланге начал Виталий Ермаков. Мяч транзитом через Владислава Наумца добрался до Андрея Штогрина, тот вошел в штрафную и технически поразил в дальний угол – 1:0. Первый тайм одесситы спокойно довели до победы, почти ничего не дав создать сопернику у ворот Дмитрия Непогодова.

Во втором тайме на поле в составе Черноморца появились Кевин Кубемба и Лука Гучек, а затем Александр Васильев и Даниил Алефиренко. А комментаторская позиция была усилена бывшим капитаном «моряков» Сергеем Кравченко, недавно завершившим карьеру игрока.

Замены усилили игру одесситов, моменты у ворот команды из Казахстана возникали регулярно. Должны были забивать Кубемба, Наумец, а после выстрела Максима Брагару мяч попал в перекладину. Второй гол по такой игре был вопросом времени.

Счет 2:0 на 73-й минуте организовала связка Алефиренко – Наумец: проход правым флангом, передача в штрафную и точный удар левой после качественной обработки. «Моряки» могли довести счет до разгромного, но привезли себе гол на ровном месте. Илья Путря и Орест Кузык не нашли общий язык в центре поля, карагандинцы перехватили сферу и организовали качественную контратаку – у Дмитрия Непогодова шансов спасти команду не было. Конец игры прошел, к счастью, спокойно. Одесситы удержали победу 2:1».

Следующим соперником «Черноморца» будет «Турон» из Узбекситана.

Товарищеские матчи. 2 февраля

Черноморец – Шахтер Караганда – 2:1