Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая победа на сборах в Турции. Черноморец обыграл Шахтер из Казахстана
Товарищеские матчи
Черноморец
02.02.2023, FT 2 : 0
Шахтер Караганда
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 февраля 2023, 20:15 | Обновлено 02 февраля 2023, 20:19
591
0

Первая победа на сборах в Турции. Черноморец обыграл Шахтер из Казахстана

Одесситы выиграли у соперников со счетом 2:1

02 февраля 2023, 20:15 | Обновлено 02 февраля 2023, 20:19
591
0
Первая победа на сборах в Турции. Черноморец обыграл Шахтер из Казахстана
ФК Черноморец

В четверг, 2 февраля, состоялся товарищеский матч между одесским «Черноморцем» и «Шахтером» из Казахстана. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «моряков».

Для одесситов эта победа стала первой в 2023 году. В предыдущих четырех играх «Черноморец» трижды уступил и один раз сыграл вничью.

После матча пресс-служба «Черноморца» кратко подвела итога поединка:

«Игру против карагандинского «Шахтера» подопечные Романа Григорчука начали уверенно и вполне заслуженно на 21-й минуте повели в счете. Голевую атаку на левом фланге начал Виталий Ермаков. Мяч транзитом через Владислава Наумца добрался до Андрея Штогрина, тот вошел в штрафную и технически поразил в дальний угол – 1:0. Первый тайм одесситы спокойно довели до победы, почти ничего не дав создать сопернику у ворот Дмитрия Непогодова.

Во втором тайме на поле в составе Черноморца появились Кевин Кубемба и Лука Гучек, а затем Александр Васильев и Даниил Алефиренко. А комментаторская позиция была усилена бывшим капитаном «моряков» Сергеем Кравченко, недавно завершившим карьеру игрока.
Замены усилили игру одесситов, моменты у ворот команды из Казахстана возникали регулярно. Должны были забивать Кубемба, Наумец, а после выстрела Максима Брагару мяч попал в перекладину. Второй гол по такой игре был вопросом времени.

Счет 2:0 на 73-й минуте организовала связка Алефиренко – Наумец: проход правым флангом, передача в штрафную и точный удар левой после качественной обработки. «Моряки» могли довести счет до разгромного, но привезли себе гол на ровном месте. Илья Путря и Орест Кузык не нашли общий язык в центре поля, карагандинцы перехватили сферу и организовали качественную контратаку – у Дмитрия Непогодова шансов спасти команду не было. Конец игры прошел, к счастью, спокойно. Одесситы удержали победу 2:1».

Следующим соперником «Черноморца» будет «Турон» из Узбекситана.

Товарищеские матчи. 2 февраля

Черноморец – Шахтер Караганда – 2:1

По теме:
Днепр-1 – Мура – 2:1. Мяч новичка Жоао Пеглоу. Видео голов и обзор матча
Ингулец выиграл у Подбескидзе в контрольном матче
Хет-трик из ассистов Капича. Кривбасс разгромил болгарский клуб в Турции
товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Черноморец Одесса Шахтер Караганда учебно-тренировочные сборы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скоро в Украину. Ярмоленко и Ребров могут досрочно покинуть Аль-Айн
Футбол | 02 февраля 2023, 19:06 9
Скоро в Украину. Ярмоленко и Ребров могут досрочно покинуть Аль-Айн
Скоро в Украину. Ярмоленко и Ребров могут досрочно покинуть Аль-Айн

Украинцы ведут переговоры с клубом из ОАЭ о расторжении соглашения

Малиновского поменяли – пошла игра. Марсель обыграл Нант с голом звезды ЧМ
Футбол | 01 февраля 2023, 22:03 1
Малиновского поменяли – пошла игра. Марсель обыграл Нант с голом звезды ЧМ
Малиновского поменяли – пошла игра. Марсель обыграл Нант с голом звезды ЧМ

Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу гостей

Вишенки для Забарного. Что представляет собой Борнмут?
Футбол | 02.02.2023, 07:33
Вишенки для Забарного. Что представляет собой Борнмут?
Вишенки для Забарного. Что представляет собой Борнмут?
Беседин – вне заявки на матч Омонии, Безус выйдет в основе
Футбол | 02.02.2023, 18:52
Беседин – вне заявки на матч Омонии, Безус выйдет в основе
Беседин – вне заявки на матч Омонии, Безус выйдет в основе
СВИТОЛИНА: «Погибла восходящая звезда легкой атлетики. Нет спортсменам рф!»
Теннис | 02.02.2023, 00:55
СВИТОЛИНА: «Погибла восходящая звезда легкой атлетики. Нет спортсменам рф!»
СВИТОЛИНА: «Погибла восходящая звезда легкой атлетики. Нет спортсменам рф!»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фестиваль ярких голов. Шахтер сыграл вничью с 8 мячами против Марибора
Фестиваль ярких голов. Шахтер сыграл вничью с 8 мячами против Марибора
01.02.2023, 18:26 5
Футбол
ВИДЕО. Люди услышат про Украину! Первое интервью Забарного в Борнмуте
ВИДЕО. Люди услышат про Украину! Первое интервью Забарного в Борнмуте
01.02.2023, 22:12 4
Футбол
Источник: Динамо сделало предложение Аль-Айну, чтобы вернуть Ярмоленко
Источник: Динамо сделало предложение Аль-Айну, чтобы вернуть Ярмоленко
31.01.2023, 23:23
Футбол
Дороже Мудрика. Челси совершил очередное громкое подписание
Дороже Мудрика. Челси совершил очередное громкое подписание
01.02.2023, 08:23 7
Футбол
Орбан заявил, что Венгрия граничит с россией, а не с Украиной
Орбан заявил, что Венгрия граничит с россией, а не с Украиной
31.01.2023, 21:35 9
Война
Британия близка к передаче Украине £2,3 млрд от продажи Челси Абрамовичем
Британия близка к передаче Украине £2,3 млрд от продажи Челси Абрамовичем
31.01.2023, 16:58 16
Футбол
Ястремская обыграла вторую ракетку Японии на турнире в Хуахине
Ястремская обыграла вторую ракетку Японии на турнире в Хуахине
31.01.2023, 16:22 8
Теннис
Почему трансфер Забарного в Борнмут – это плохо. Но это хорошо
Почему трансфер Забарного в Борнмут – это плохо. Но это хорошо
01.02.2023, 07:42 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности