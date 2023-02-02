Товарищеские матчи
02.02.2023 16:00 - : -
Украина. Премьер лига02 февраля 2023, 12:15 |
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Черноморец – Шахтер Караганда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча
02 февраля 2023, 12:15 |
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В четверг, 2 февраля, одесский «Черноморец» проведет очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником одесситов будет «Шахтер» Караганда (Казахстан). Начало матча – в 16:00 по Киеву.
Черноморец – Шахтер Караганда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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