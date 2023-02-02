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Черноморец
02.02.2023 16:00 - : -
Шахтер Караганда
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Украина. Премьер лига
02 февраля 2023, 12:15 |
153
0

Черноморец – Шахтер Караганда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча

02 февраля 2023, 12:15 |
153
0
Черноморец – Шахтер Караганда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Черноморец

В четверг, 2 февраля, одесский «Черноморец» проведет очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

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Соперником одесситов будет «Шахтер» Караганда (Казахстан). Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Черноморец – Шахтер Караганда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Шахтер Караганда товарищеские матчи Черноморец Одесса смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
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