В четверг, 2 февраля, одесский «Черноморец» проведет очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

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Соперником одесситов будет «Шахтер» Караганда (Казахстан). Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Черноморец – Шахтер Караганда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция