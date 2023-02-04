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Рух Львов
31.01.2023, FT 2 : 3
Штурм Грац
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Украина. Премьер лига
04 февраля 2023, 11:14 |
98
0

Рух – Штурм Грац – 2:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

04 февраля 2023, 11:14 |
98
0
Рух – Штурм Грац – 2:3. Видео голов и обзор матча
ФК Рух Львов

Львовский «Рух» в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции в контрольном матче проиграл австрийскому «Штурму» из Граца со счетом 2:3.

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видео голов и обзор Штурм Грац Рух Львов товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
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