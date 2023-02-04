Товарищеские матчи
31.01.2023, FT 2 : 3
Украина. Премьер лига04 февраля 2023, 11:14 |
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Рух – Штурм Грац – 2:3. Видео голов и обзор матча
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04 февраля 2023, 11:14 |
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Львовский «Рух» в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции в контрольном матче проиграл австрийскому «Штурму» из Граца со счетом 2:3.
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