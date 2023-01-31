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20’ 0 : 1
Украина. Премьер лига31 января 2023, 15:20 | Обновлено 31 января 2023, 15:23
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Рух Львов – Штурм Грац. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 31 января в 15:30 видеотрансляцию товарищеского матча
31 января 2023, 15:20 | Обновлено 31 января 2023, 15:23
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Львовский «Рух» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах.
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Соперником является Штурм Грац из Австрии. Матч проходит в городе Чатеж (Словения). Начало – 31 января в 15:30 по Киеву.
Рух Львов – Штурм Грац. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд
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