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Рух Львов
20 0 : 1
Штурм Грац
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Украина. Премьер лига
31 января 2023, 15:20 | Обновлено 31 января 2023, 15:23
323
0

Рух Львов – Штурм Грац. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 31 января в 15:30 видеотрансляцию товарищеского матча

31 января 2023, 15:20 | Обновлено 31 января 2023, 15:23
323
0
Рух Львов – Штурм Грац. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух Львов

Львовский «Рух» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником является Штурм Грац из Австрии. Матч проходит в городе Чатеж (Словения). Начало – 31 января в 15:30 по Киеву.

Рух Львов – Штурм Грац. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд

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Источник Sport.ua
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