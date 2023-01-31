Львовский «Рух» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах.

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Соперником является Штурм Грац из Австрии. Матч проходит в городе Чатеж (Словения). Начало – 31 января в 15:30 по Киеву.

Рух Львов – Штурм Грац. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд