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Штурм Грац
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Украина. Премьер лига
31 января 2023, 18:59 | Обновлено 31 января 2023, 19:01
85
0

Рух в контрольном матче с 5 голами уступил Штурму

Команда проиграла со счетом 2:3

31 января 2023, 18:59 | Обновлено 31 января 2023, 19:01
85
0
Рух в контрольном матче с 5 голами уступил Штурму
ФК Рух

Команда УПЛ «Рух» провела второй контрольный матч на сборе в Хорватии. «Рух» со счетом 2:3 уступил австрийскому «Штурму», хотя украинская команда отыгралась с 0:2.

«Рух» (Львов, Украина) – «Штурм» (Грац, Австрия) – 2:3
Голы: Климчук, 36, 45 – Эмега, 14; Хорват, 41; Тейшейра, 57

Рух: Панькив, Роман, Дидык, Веремиенко, Лях, Слюсар, Довгий, Альваренга, Соломон, Эдсон, Климчук.

На 70-й минуте вышли на замену: Ледвий, Китела, Слюбик, Холод, Джефферсон, Пидгурский, Сапуга, Мысык, Столярчук, Пастух, Карабин.

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Рух Львов контрольные матчи УПЛ Штурм Грац
Источник Sport.ua
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