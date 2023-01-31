Рух в контрольном матче с 5 голами уступил Штурму

Команда УПЛ «Рух» провела второй контрольный матч на сборе в Хорватии. «Рух» со счетом 2:3 уступил австрийскому «Штурму», хотя украинская команда отыгралась с 0:2.

«Рух» (Львов, Украина) – «Штурм» (Грац, Австрия) – 2:3

Голы: Климчук, 36, 45 – Эмега, 14; Хорват, 41; Тейшейра, 57

Рух: Панькив, Роман, Дидык, Веремиенко, Лях, Слюсар, Довгий, Альваренга, Соломон, Эдсон, Климчук.

На 70-й минуте вышли на замену: Ледвий, Китела, Слюбик, Холод, Джефферсон, Пидгурский, Сапуга, Мысык, Столярчук, Пастух, Карабин.