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Днепр-1
03.02.2023, FT 1 : 0
Атырау
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Украина. Премьер лига
04 февраля 2023, 08:59 | Обновлено 04 февраля 2023, 09:12
254
0

Днепр-1 – Атырау – 1:0. Когут принес победу. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор спарринга, сыгранного 3 февраля на сборах в Турции

04 февраля 2023, 08:59 | Обновлено 04 февраля 2023, 09:12
254
0
Днепр-1 – Атырау – 1:0. Когут принес победу. Видео гола и обзор матча
YouTube

Клуб УПЛ «Днепр-1» провел 3 февраля очередной матч на учебно-тренировочных сборах в Турции.

В матче против казахстанского «Атырау» команда Александра Кучера победила со счетом 1:0.

Единственный гол для днепрян забил Игорь Когут на 49-й минуте матча.

Товарищеский матч. 3 февраля, Турция

Днепр-1 (Украина) – Атырау (Казахстан) – 1:0

Гол: Игорь Когут, 49.

Днепр-1: 1. Рыбак (93. Валеф, 46), 2. Кононов (24. Пасич, 46), 39. Сваток (кап), 13. Гомес, 20. Горбунов, 6. Танковский, 22. Рубчинский, 25. Когут, 15. Подлепенец, 29. Назаренко, 34. Танчик. Запас: 12. Кинарейкин, 4. Хайнер, 3. Адамюк, 5. Сарапий, 18. Бабенко, 8. Пихаленок, 7. Довбик.

Атирау: 1. Хаткевич, 28. Степанов, 33. Бисси, 4. Жумаханов, 23. Набиханов (2. Адамбаев, 77), 5. Антанавичюс, 22. Новак, 8. Такулов, 9. Имери, 6. Стасевич, 17. Амиртаев. Запас: 33. Тохтаров, 13. Урда, 18. Джуматов, 19. Томров, 2. Жагоров.

Предупреждение: Набиханов, 23.

Видеообзор матча

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Источник Sport.ua
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