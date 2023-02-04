Днепр-1 – Атырау – 1:0. Когут принес победу. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор спарринга, сыгранного 3 февраля на сборах в Турции
Клуб УПЛ «Днепр-1» провел 3 февраля очередной матч на учебно-тренировочных сборах в Турции.
В матче против казахстанского «Атырау» команда Александра Кучера победила со счетом 1:0.
Единственный гол для днепрян забил Игорь Когут на 49-й минуте матча.
Товарищеский матч. 3 февраля, Турция
Днепр-1 (Украина) – Атырау (Казахстан) – 1:0
Гол: Игорь Когут, 49.
Днепр-1: 1. Рыбак (93. Валеф, 46), 2. Кононов (24. Пасич, 46), 39. Сваток (кап), 13. Гомес, 20. Горбунов, 6. Танковский, 22. Рубчинский, 25. Когут, 15. Подлепенец, 29. Назаренко, 34. Танчик. Запас: 12. Кинарейкин, 4. Хайнер, 3. Адамюк, 5. Сарапий, 18. Бабенко, 8. Пихаленок, 7. Довбик.
Атирау: 1. Хаткевич, 28. Степанов, 33. Бисси, 4. Жумаханов, 23. Набиханов (2. Адамбаев, 77), 5. Антанавичюс, 22. Новак, 8. Такулов, 9. Имери, 6. Стасевич, 17. Амиртаев. Запас: 33. Тохтаров, 13. Урда, 18. Джуматов, 19. Томров, 2. Жагоров.
Предупреждение: Набиханов, 23.
Видеообзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
28 игроков в составе
Известный в прошлом футболист – о трансфере украинца