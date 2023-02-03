Украина. Премьер лига03 февраля 2023, 15:55 |
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Днепр-1 – Атырау. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча
03 февраля 2023, 15:55 |
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Клуб «Днепр-1» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником является клуб «Атырау» (Казахстан). Начало матча – 3 февраля в 16:00 по Киеву.
Днепр-1 – Атырау. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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