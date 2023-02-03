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Товарищеские матчи
Днепр-1
03.02.2023 16:00 - : -
Атырау
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 февраля 2023, 15:55 |
202
0

Днепр-1 – Атырау. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча

03 февраля 2023, 15:55 |
202
0
Днепр-1 – Атырау. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Днепр-1

Клуб «Днепр-1» проводит очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником является клуб «Атырау» (Казахстан). Начало матча – 3 февраля в 16:00 по Киеву.

Днепр-1 – Атырау. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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