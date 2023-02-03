Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хватило одного гола. Днепр-1 победил в контрольном матче
Товарищеские матчи
Днепр-1
03.02.2023, FT 1 : 0
Атырау
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 февраля 2023, 17:57 | Обновлено 03 февраля 2023, 18:42
822
0

Хватило одного гола. Днепр-1 победил в контрольном матче

Команда продолжает турецкий сбор

03 февраля 2023, 17:57 | Обновлено 03 февраля 2023, 18:42
822
0
Хватило одного гола. Днепр-1 победил в контрольном матче
ФК Днепр-1

«Днепр-1» провел очередной матч на сборе в Турции, а соперником в спарринге стал казахстанский «Атырау». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Александра Кучера.

Единственный гол забил Когут.

«Днепр-1» на сборе добыл четыре победы, один раз сыграл вничью и один раз проиграл.

Днепр-1 - Атырау 1:0
Гол: Когут, 49

Днепр-1: Рыбак (Валеф, 46), Кононов (Пасич, 46), Сваток, Гомес, Горбунов, Танковский, Рубчинский, Когут, Подлепенец, Назаренко, Танчик

По теме:
Все решили в первом тайме. Динамо с дублем Бенито разгромило Унирю Деж
Днепр-1 – Атырау. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо Киев – Униря Деж. Стартовый состав киевлян
Днепр-1 Атырау контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярмоленко уедет из ОАЭ, штаб сборной Реброва, первая тренировка Забарного
Футбол | 03 февраля 2023, 08:15 0
Ярмоленко уедет из ОАЭ, штаб сборной Реброва, первая тренировка Забарного
Ярмоленко уедет из ОАЭ, штаб сборной Реброва, первая тренировка Забарного

Главные новости за 2 февраля на Sport.ua

Вместе с Мудриком. Назван сильнейший старт Челси после зимних трансферов
Футбол | 02 февраля 2023, 18:30 1
Вместе с Мудриком. Назван сильнейший старт Челси после зимних трансферов
Вместе с Мудриком. Назван сильнейший старт Челси после зимних трансферов

Хаверца назвали лидером команды

Безумные цифры. Как клубы оценивают игроков. И как это делает Transfermarkt
Футбол | 03.02.2023, 15:10
Безумные цифры. Как клубы оценивают игроков. И как это делает Transfermarkt
Безумные цифры. Как клубы оценивают игроков. И как это делает Transfermarkt
Больше Забарного в Борнмуте будет получать лишь один футболист
Футбол | 03.02.2023, 12:41
Больше Забарного в Борнмуте будет получать лишь один футболист
Больше Забарного в Борнмуте будет получать лишь один футболист
Палкин был шокирован. Как Челси перехватил Мудрика у Арсенала
Футбол | 03.02.2023, 06:45
Палкин был шокирован. Как Челси перехватил Мудрика у Арсенала
Палкин был шокирован. Как Челси перехватил Мудрика у Арсенала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вишенки для Забарного. Что представляет собой Борнмут?
Вишенки для Забарного. Что представляет собой Борнмут?
02.02.2023, 07:33 13
Футбол
Повесила баранку. Цуренко обыграла россиянку на турнире в Таиланде
Повесила баранку. Цуренко обыграла россиянку на турнире в Таиланде
01.02.2023, 19:15 7
Теннис
Испанцы и украинцы. Каким будет тренерский штаб Реброва в сборной Украины?
Испанцы и украинцы. Каким будет тренерский штаб Реброва в сборной Украины?
02.02.2023, 20:03 4
Футбол
На Луганщине погиб титулованный украинский бодибилдер
На Луганщине погиб титулованный украинский бодибилдер
03.02.2023, 14:21 1
Война
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Всех увольняют, кроме Гвардиолы»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Всех увольняют, кроме Гвардиолы»
02.02.2023, 11:42 4
Футбол
Пидручный финишировал в тройке в первой гонке после операции на колене
Пидручный финишировал в тройке в первой гонке после операции на колене
02.02.2023, 12:58
Биатлон
Названа вероятная дата проведения боя Усик – Фьюри
Названа вероятная дата проведения боя Усик – Фьюри
02.02.2023, 09:41 11
Бокс
Идеальный просмотр Де Дзерби. Итальянец может заменить Клоппа в Ливерпуле
Идеальный просмотр Де Дзерби. Итальянец может заменить Клоппа в Ливерпуле
03.02.2023, 05:40 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности