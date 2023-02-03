Украина. Премьер лига03 февраля 2023, 17:57 | Обновлено 03 февраля 2023, 18:42
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Хватило одного гола. Днепр-1 победил в контрольном матче
Команда продолжает турецкий сбор
03 февраля 2023, 17:57 | Обновлено 03 февраля 2023, 18:42
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«Днепр-1» провел очередной матч на сборе в Турции, а соперником в спарринге стал казахстанский «Атырау». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Александра Кучера.
Единственный гол забил Когут.
«Днепр-1» на сборе добыл четыре победы, один раз сыграл вничью и один раз проиграл.
Днепр-1 - Атырау 1:0
Гол: Когут, 49
Днепр-1: Рыбак (Валеф, 46), Кононов (Пасич, 46), Сваток, Гомес, Горбунов, Танковский, Рубчинский, Когут, Подлепенец, Назаренко, Танчик
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