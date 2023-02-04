Хет-трик Сансета. Атлетик в меньшинстве разгромил Кадис с крупным счетом

В матче 20-го тура чемпионата Испании «Атлетик» выиграл у «Кадиса» – 4:1. Команды встречались на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао.

Полузащитник хозяев Ойан Сансет оформил хет-трик, также отличился Йерай Альварес. У гостей забил Гонсало Эскаланте.

После перерыва хозяева остались в меньшинстве, когда защитник Юри Берчиче увидел красную карточку после двух горчичников.

«Атлетик» Бильбао набрал 29 очков и вошел в топ-7. «Кадис» остался на 18-й позиции (19 очков).

Ла Лига. 20-й тур, 3 февраля

Атлетик – Кадис – 4:1

Голы: Сансет, 10, 35, 75, Альварес, 44 – Эскаланте, 25.

Видеообзор матча