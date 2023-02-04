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Чемпионат Испании
Атлетик
03.02.2023, FT 4 : 1
Кадис
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Испания
04 февраля 2023, 00:15 | Обновлено 04 февраля 2023, 00:45
86
0

Хет-трик Сансета. Атлетик в меньшинстве разгромил Кадис с крупным счетом

Защитник хозяев Юри Берчиче увидел красную карточку после двух горчичников

04 февраля 2023, 00:15 | Обновлено 04 февраля 2023, 00:45
86
0
Хет-трик Сансета. Атлетик в меньшинстве разгромил Кадис с крупным счетом
Getty Images/Global Images Ukraine. Ойан Сансет

В матче 20-го тура чемпионата Испании «Атлетик» выиграл у «Кадиса» – 4:1. Команды встречались на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао.

Полузащитник хозяев Ойан Сансет оформил хет-трик, также отличился Йерай Альварес. У гостей забил Гонсало Эскаланте.

После перерыва хозяева остались в меньшинстве, когда защитник Юри Берчиче увидел красную карточку после двух горчичников.

«Атлетик» Бильбао набрал 29 очков и вошел в топ-7. «Кадис» остался на 18-й позиции (19 очков).

Ла Лига. 20-й тур, 3 февраля

Атлетик – Кадис – 4:1

Голы: Сансет, 10, 35, 75, Альварес, 44 – Эскаланте, 25.

Видеообзор матча

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Ойан Сансет (Атлетик).
57’
Юри Берчиче (Атлетик) получает красную карточку.
44’
ГОЛ ! Мяч забил Йерай Альварес (Атлетик).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Ойан Сансет (Атлетик).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Эскаланте (Кадис).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Ойан Сансет (Атлетик).
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Атлетик Бильбао Кадис чемпионат Испании по футболу Ла Лига Ойан Сансет видео голов и обзор Йерай Альварес Юри Берчиче Гонсало Эскаланте хет-трик удаление с поля
Источник Sport.ua
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