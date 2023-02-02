3 февраля на "Сан Мамес" пройдет матч 20-го тура Примеры, в котором "Атлетик" встретится с "Кадисом". Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

Атлетик



Клуб поднял себе в конце прошлого календарного месяца настроение, сумев на "Месталье" обыграть "Валенсию" и взяв в очередной раз пропуск в полуфинал Копы дель Рей. Но при этом теперь нужно еще "баскам" развивать успехи, поработав над улучшением своих позиций в Примере. Там осенью, после возвращения Эрнесто Вальверде на тренерский пост, получилось приятно удивить, держась достаточно стабильно в группе лидеров. Было даже 5 побед в 6 турах. Но постепенно результаты ухудшались, а после паузы, зимой, долгое время не получалось выиграть вообще. Сначала была пара нулевых ничьих, с "Бетисом" и "Осасуной", после чего без вариантов проиграли конкурентам, "Сосьедаду" с "Реал" (Мадрид). Более того, в прошлом туре уступили и "Сельте" 0-1.

Кадис



Команда ведет довольно привычную для себя борьбу за выживание. Это в позапрошлом сезоне, сразу после долгожданного подъема в Примеру, получилось подняться в середину таблицы. Но потом было 39 очков в прошлом сезоне и выигранная борьба за спасение всего в 1 балл, у "Гранады". Понятно, что наставник, пришедший по ходу того чемпионата, Серхио Гонсалес Сориано, остался на посту, и занимается все тем же. Поначалу не удавалось, было 5 поражений в стартовых турах кряду. Но потом "желтый субмарин" начал активно набирать. В том числе и после перерыва, зимой - была ничья с "Альмерией" и даже победа на поле "Валенсии". Явно рассчитывали взять максимум и с "Эльче", но аутсайдер за счет грубой судейской ошибки вырвал 1-1. За этим последовали довольно ожидаемые 0-1 с "Севильей". Зато "Мальорку" получилось обыграть уверенно, 2-0. Но этого было мало, чтобы покинуть зону вылета.

Статистика личных встреч



В 2022-м году "Атлетик" выиграл оба поединка. Причем оба они были на поле "Кадиса".

Прогноз



Букмекерские конторы верят в "Атлетик". Но он не блещет зимой в Примере. Рекомендуем использовать ставку на "итого меньше 2,5 голов" с коэффициентом - 1,82 по Parimatch.