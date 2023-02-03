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  4. Шаг назад. Иско может продолжить карьеру в Турции
Турция
03 февраля 2023, 20:28 |
408
0

Шаг назад. Иско может продолжить карьеру в Турции

Интерес к хавбеку проявляет «Коньяспор»

03 февраля 2023, 20:28 |
408
0
Шаг назад. Иско может продолжить карьеру в Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Иско

Турецкий «Коньяспор» проявляет интерес к известному испанскому полузащитнику Иско. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

По его информации, руководство «Коньяспора» уже предложило контракт Иско. Ответ 30-летнего испанца пока что не известен.

Иско находится в статусе свободного агента с декабря прошлого года, когда его контракт с «Севильей» был расторгнут. 30-летний хавбек был близок к переходу в «Унион Берлин», но провалил медосмотр.

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Коньяспор Иско
Источник Николо Скира
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