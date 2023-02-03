Турция03 февраля 2023, 20:28 |
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Шаг назад. Иско может продолжить карьеру в Турции
Интерес к хавбеку проявляет «Коньяспор»
03 февраля 2023, 20:28 |
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Турецкий «Коньяспор» проявляет интерес к известному испанскому полузащитнику Иско. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
По его информации, руководство «Коньяспора» уже предложило контракт Иско. Ответ 30-летнего испанца пока что не известен.
Иско находится в статусе свободного агента с декабря прошлого года, когда его контракт с «Севильей» был расторгнут. 30-летний хавбек был близок к переходу в «Унион Берлин», но провалил медосмотр.
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