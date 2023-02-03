Шаг назад. Иско может продолжить карьеру в Турции

Турецкий «Коньяспор» проявляет интерес к известному испанскому полузащитнику Иско. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

По его информации, руководство «Коньяспора» уже предложило контракт Иско. Ответ 30-летнего испанца пока что не известен.

Иско находится в статусе свободного агента с декабря прошлого года, когда его контракт с «Севильей» был расторгнут. 30-летний хавбек был близок к переходу в «Унион Берлин», но провалил медосмотр.