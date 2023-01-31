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  4. Провалил медосмотр. Переход Иско в Унион Берлин сорвался
Германия
31 января 2023, 20:45 |
1275
0

Провалил медосмотр. Переход Иско в Унион Берлин сорвался

Испанский хавбек остается безработным

31 января 2023, 20:45 |
1275
0
Провалил медосмотр. Переход Иско в Унион Берлин сорвался
Getty Images/Global Images Ukraine. Иско

«Унион Берлин» официально сообщил о том, что переход испанского полузащитника Иско сорвался. Причины не называются, но, по информации СМИ, 30-летний испанский хавбек провалил медосмотр в немецком клубе.

«Мы хотели бы видеть Иско с нами, но у нас есть свои ограничения. Сегодня они были превышены вопреки предыдущим договоренностям, поэтому трансфер не состоится», – заявил спортивный директор «Унион Берлин» Оливер Рухнерт.

Таким образом, Иско остается в статусе свободного агента. Его контракт с «Севильей» был расторгнут в конце декабря.

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Унион Берлин Иско
Источник ФК Унион
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