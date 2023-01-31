Провалил медосмотр. Переход Иско в Унион Берлин сорвался

«Унион Берлин» официально сообщил о том, что переход испанского полузащитника Иско сорвался. Причины не называются, но, по информации СМИ, 30-летний испанский хавбек провалил медосмотр в немецком клубе.

«Мы хотели бы видеть Иско с нами, но у нас есть свои ограничения. Сегодня они были превышены вопреки предыдущим договоренностям, поэтому трансфер не состоится», – заявил спортивный директор «Унион Берлин» Оливер Рухнерт.

Таким образом, Иско остается в статусе свободного агента. Его контракт с «Севильей» был расторгнут в конце декабря.