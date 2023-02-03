Полесье – Насаф – 1:1. Видео голов и обзор матча

В рамках учебно-тренировочного сбора в Турции житомирское «Полесье» в контрольном матче сыграло вничью с «Насафом» из Узбекистана со счетом 1:1.

Контрольный матч

«Полесье» – «Насаф» – 1:1

Голы: Грицук 39' - Сидиков 78'