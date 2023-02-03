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Украина. Премьер лига
03 февраля 2023, 15:16 | Обновлено 03 февраля 2023, 15:26
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0

Полесье – Насаф – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

03 февраля 2023, 15:16 | Обновлено 03 февраля 2023, 15:26
110
0
Полесье – Насаф – 1:1. Видео голов и обзор матча
ФК Полесье Житомир

В рамках учебно-тренировочного сбора в Турции житомирское «Полесье» в контрольном матче сыграло вничью с «Насафом» из Узбекистана со счетом 1:1.

Контрольный матч

«Полесье» – «Насаф» – 1:1
Голы: Грицук 39' - Сидиков 78'

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видео голов и обзор Полесье Житомир Насаф товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
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