Полесье – Насаф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Клуб из Житомира готовится к сезону в Турции
Во вторник, 31 января, на предсезонном сборе, который проходит в Турции, житомирское «Полесье» проведет очередной товарищеский поединок. Соперником подопечных Юрия Калитвинцева станет клуб «Насаф» из Узбекистана.
Встреча начнется в 15:00 по киевскому времени.
«Полесье» из Житомира по итогам первой части сезона-2022/2023 занимает 1-е место в турнирной таблице группы А Первой лиги Украины. У команды Калитвинцева 40 очков после 14 матчей. Ближайшего конкурента – львовские «Карпаты» – «Полесье» опережает на 12 пунктов.
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