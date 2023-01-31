Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье – Насаф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Полесье
31.01.2023 15:00 - : -
Насаф
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
31 января 2023, 03:58 | Обновлено 31 января 2023, 04:33
21
0

Полесье – Насаф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Клуб из Житомира готовится к сезону в Турции

31 января 2023, 03:58 | Обновлено 31 января 2023, 04:33
21
0
Полесье – Насаф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 31 января, на предсезонном сборе, который проходит в Турции, житомирское «Полесье» проведет очередной товарищеский поединок. Соперником подопечных Юрия Калитвинцева станет клуб «Насаф» из Узбекистана.

Встреча начнется в 15:00 по киевскому времени.

«Полесье» из Житомира по итогам первой части сезона-2022/2023 занимает 1-е место в турнирной таблице группы А Первой лиги Украины. У команды Калитвинцева 40 очков после 14 матчей. Ближайшего конкурента – львовские «Карпаты» – «Полесье» опережает на 12 пунктов.

По теме:
Металлист – Тузла Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо Киев – Аустрия Лустенау. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Шахтер – Лудогорец. Прогноз и анонс на товарищеский матч
смотреть онлайн Полесье Житомир Насаф товарищеские матчи
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ставки повышаются. Брайтон сделал новое предложение по Матвиенко
Футбол | 30 января 2023, 17:57 8
Ставки повышаются. Брайтон сделал новое предложение по Матвиенко
Ставки повышаются. Брайтон сделал новое предложение по Матвиенко

Ответ «Шахтера» пока что не известен

Вильярреал проиграл Райо Вальекано, упустив шанс войти в зону ЛЧ
Футбол | 31 января 2023, 01:15 0
Вильярреал проиграл Райо Вальекано, упустив шанс войти в зону ЛЧ
Вильярреал проиграл Райо Вальекано, упустив шанс войти в зону ЛЧ

Единственный гол для гостей на 70-й минуте забил Серхио Камельо

Малиновский извинился за объятия с российским игроком Монако
Футбол | 30.01.2023, 17:04
Малиновский извинился за объятия с российским игроком Монако
Малиновский извинился за объятия с российским игроком Монако
Будет покорять болота. Воспитанник Ман Сити перешел в клуб из рф к украинцу
Футбол | 30.01.2023, 07:26
Будет покорять болота. Воспитанник Ман Сити перешел в клуб из рф к украинцу
Будет покорять болота. Воспитанник Ман Сити перешел в клуб из рф к украинцу
Источник: торги Динамо с клубом АПЛ по Забарному – на финальной стадии
Футбол | 30.01.2023, 22:40
Источник: торги Динамо с клубом АПЛ по Забарному – на финальной стадии
Источник: торги Динамо с клубом АПЛ по Забарному – на финальной стадии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Защита Далакяна, признание Мудрика, разгром Прометея, голевая засуха Динамо
Защита Далакяна, признание Мудрика, разгром Прометея, голевая засуха Динамо
29.01.2023, 04:23
Другие виды
Забыл про войну? Украинец сыграл матчи против россиян и хотел это скрыть
Забыл про войну? Украинец сыграл матчи против россиян и хотел это скрыть
30.01.2023, 07:05 19
Футбол
Самый титулованный игрок в мире провел первый матч в тюрьме
Самый титулованный игрок в мире провел первый матч в тюрьме
30.01.2023, 04:57 2
Футбол
Под Бахмутом погиб бывший капитан Кристалла из Чорткова
Под Бахмутом погиб бывший капитан Кристалла из Чорткова
29.01.2023, 10:46 3
Война
Тайсон ФЬЮРИ – Усику: «Пузо тебя догонит»
Тайсон ФЬЮРИ – Усику: «Пузо тебя догонит»
29.01.2023, 08:34 2
Бокс
Лунин никуда не уходит. Анчелотти рассказал о трансферах Реала
Лунин никуда не уходит. Анчелотти рассказал о трансферах Реала
30.01.2023, 10:11 9
Футбол
Украина стала пятой в смешанной эстафете на чемпионате Европы
Украина стала пятой в смешанной эстафете на чемпионате Европы
29.01.2023, 12:57 7
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности