Во вторник, 31 января, на предсезонном сборе, который проходит в Турции, житомирское «Полесье» проведет очередной товарищеский поединок. Соперником подопечных Юрия Калитвинцева станет клуб «Насаф» из Узбекистана.

Встреча начнется в 15:00 по киевскому времени.

«Полесье» из Житомира по итогам первой части сезона-2022/2023 занимает 1-е место в турнирной таблице группы А Первой лиги Украины. У команды Калитвинцева 40 очков после 14 матчей. Ближайшего конкурента – львовские «Карпаты» – «Полесье» опережает на 12 пунктов.