Украина. Премьер лига22 января 2023, 14:33 | Обновлено 22 января 2023, 14:43
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Winter Cup – 2023: известно расписание матчей
Турнир состоится в Турции
22 января 2023, 14:33 | Обновлено 22 января 2023, 14:43
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С 6 по 15 февраля в Турции состоится второй в истории розыгрыш турнира Winter Cup, в котором примут участие четыре клуба. За победу поведут борьбу «Верес» из Ровно, «Ворскла» Полтава, «Полесье» Житомир и эстонская «Левадия» из Таллина.
Расписание матчей Winter Cup – 2023
- 6 февраля. Полесье – Ворскла
- 7 февраля. Верес – Левадия
- 10 февраля. Полесье – Верес
- 11 февраля. Ворскла – Левадия
- 14 февраля. Полесье – Левадия
- 15 февраля. Ворскла – Верес
Напомним, в прошлом году победителем турнира Winter Cup стало «Полесье» из Житомира.
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Комментарии 1
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Мабуть - Ворскла. Но главней не кто выиграет, а что бы можно было посмотреть в прямом эфире. В записи оно нхн при обилии всякой фигни не наши мозги.
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