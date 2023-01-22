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Украина. Премьер лига
22 января 2023, 14:33 | Обновлено 22 января 2023, 14:43
197
1

Winter Cup – 2023: известно расписание матчей

Турнир состоится в Турции

22 января 2023, 14:33 | Обновлено 22 января 2023, 14:43
197
1
Winter Cup – 2023: известно расписание матчей
НК Верес

С 6 по 15 февраля в Турции состоится второй в истории розыгрыш турнира Winter Cup, в котором примут участие четыре клуба. За победу поведут борьбу «Верес» из Ровно, «Ворскла» Полтава, «Полесье» Житомир и эстонская «Левадия» из Таллина.

Расписание матчей Winter Cup – 2023

  • 6 февраля. Полесье – Ворскла
  • 7 февраля. Верес – Левадия
  • 10 февраля. Полесье – Верес
  • 11 февраля. Ворскла – Левадия
  • 14 февраля. Полесье – Левадия
  • 15 февраля. Ворскла – Верес

Напомним, в прошлом году победителем турнира Winter Cup стало «Полесье» из Житомира.

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Winter Cup 2023 Верес Ровно Полесье Житомир Ворскла Полтава Левадия учебно-тренировочные сборы
Источник ФК Верес
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Комментарии 1
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donnerwetter
Мабуть - Ворскла.  Но главней не кто выиграет, а что бы можно было посмотреть в прямом эфире. В записи оно нхн при обилии всякой фигни не наши мозги.
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