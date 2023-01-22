Winter Cup – 2023: известно расписание матчей

С 6 по 15 февраля в Турции состоится второй в истории розыгрыш турнира Winter Cup, в котором примут участие четыре клуба. За победу поведут борьбу «Верес» из Ровно, «Ворскла» Полтава, «Полесье» Житомир и эстонская «Левадия» из Таллина.

Расписание матчей Winter Cup – 2023

6 февраля. Полесье – Ворскла

7 февраля. Верес – Левадия

10 февраля. Полесье – Верес

11 февраля. Ворскла – Левадия

14 февраля. Полесье – Левадия

15 февраля. Ворскла – Верес

Напомним, в прошлом году победителем турнира Winter Cup стало «Полесье» из Житомира.