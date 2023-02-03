А сестра – в Милане. Французский легионер Металлиста останется в Украине

Французский полузащитник алжирского происхождения Фарес Балули, права которого принадлежат харьковскому «Металлисту», не перейдет в алжирский «Кабили».

Как сообщает DZballon, стороны не смогли договориться об условиях перехода игрока.

У 27-летнего Балули действующий контракт с «Металлистом» до июня 2024 года. Фарес перешел в харьковскую команду в марте 2021 года и провел в ее составе 18 поединков, в которых забил шесть мячей и отдал 11 ассистов.

В первой части сезона 2022.23 француз выступал на правах аренды за «Днепр-1». В составе днепровской команды Балули провел 8 поединков, но не результативными действиями не отметился.

Интересно, что сестра Фареса Несрин Балули недавно подписала контракт с итальянским «Миланом».