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  4. А сестра – в Милане. Французский легионер Металлиста останется в Украине
Украина. Премьер лига
03 февраля 2023, 10:52 |
408
0

А сестра – в Милане. Французский легионер Металлиста останется в Украине

Фарес Балули не перейдет в «Кабили»

03 февраля 2023, 10:52 |
408
0
А сестра – в Милане. Французский легионер Металлиста останется в Украине
ФК Металлист. Фарес Балули

Французский полузащитник алжирского происхождения Фарес Балули, права которого принадлежат харьковскому «Металлисту», не перейдет в алжирский «Кабили».

Как сообщает DZballon, стороны не смогли договориться об условиях перехода игрока.

У 27-летнего Балули действующий контракт с «Металлистом» до июня 2024 года. Фарес перешел в харьковскую команду в марте 2021 года и провел в ее составе 18 поединков, в которых забил шесть мячей и отдал 11 ассистов.

В первой части сезона 2022.23 француз выступал на правах аренды за «Днепр-1». В составе днепровской команды Балули провел 8 поединков, но не результативными действиями не отметился.

Интересно, что сестра Фареса Несрин Балули недавно подписала контракт с итальянским «Миланом».

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