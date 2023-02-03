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Украина. Премьер лига
03 февраля 2023, 10:15 | Обновлено 03 февраля 2023, 10:17
618
0

Один из основных вратарей Динамо приступил к беговой работе

Денис Бойко восстанавливается после операции на колене

03 февраля 2023, 10:15 | Обновлено 03 февраля 2023, 10:17
618
0
Один из основных вратарей Динамо приступил к беговой работе
ФК Динамо Киев. Денис Бойко

Подготовительный сбор «Динамо» в Турции не сбавляет обороты. Сейчас в распоряжении тренера вратарей Михаила Михайлова три голкипера – Руслан Нещерет, Валентин Моргун и Денис Игнатенко. Последний накануне принял участие в контрольном матче юношеской команды, одержавшей победу над немецким «Интер Берлин».

Что касается других двух вратарей первой команды, Георгий Бущан вынужден перенести хирургическое вмешательство по удалению межпозвонковой грыжи, после чего будет восстанавливаться месяц – полтора. Денис Бойко уже приступил к беговой работе на футбольном поле. Ранее опытный вратарь, восстанавливающийся после серьезной травмы колена и операции, сообщал, что ему нужно 2-3 месяца, чтобы вернуться в игру.

В пятницу, 3 февраля, в Анталии на стадионе «Mardan Sports Complex» киевское «Динамо» сыграет контрольный матч с румынским клубом «Униря» из города Деж.

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Динамо Киев Денис Бойко травма колена Георгий Бущан
Источник Sport.ua
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