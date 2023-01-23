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  4. Еще 2-3 месяца. Вратарь Динамо рассказал о сроках восстановления
Украина. Премьер лига
23 января 2023, 13:51 |
263
0

Еще 2-3 месяца. Вратарь Динамо рассказал о сроках восстановления

Денис Бойко пока киевлянам не помощник

23 января 2023, 13:51 |
263
0
Еще 2-3 месяца. Вратарь Динамо рассказал о сроках восстановления
ФК Динамо Киев. Денис Бойко

Вратарь «Динамо» Киев Денис Бойко участвует с командой на сборе в Турции, однако игроку, который перенес операцию на колене, нужно еще 2-3 месяца на восстановление.

- Денис, как твое самочувствие?

– Все прекрасно, спасибо. Начал второй этап восстановления и подготовки. Чувствую себя хорошо, очень рад вернуться к работе с командой и увидеть всех ребят. Очень соскучился по ним, ведь три месяца после моей операции мы не виделись. Сейчас очень счастлив вернуться к расположению команды.

– Когда мы сможем увидеть тебя в общей группе?

– Все сводится еще к 2-3 месяцам восстановления и планомерной подготовки. Наверное, в этот период я смогу работать на футбольном поле и в общей группе.

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Динамо Киев Денис Бойко
Источник ФК Динамо Киев
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