Еще 2-3 месяца. Вратарь Динамо рассказал о сроках восстановления

Вратарь «Динамо» Киев Денис Бойко участвует с командой на сборе в Турции, однако игроку, который перенес операцию на колене, нужно еще 2-3 месяца на восстановление.

- Денис, как твое самочувствие?

– Все прекрасно, спасибо. Начал второй этап восстановления и подготовки. Чувствую себя хорошо, очень рад вернуться к работе с командой и увидеть всех ребят. Очень соскучился по ним, ведь три месяца после моей операции мы не виделись. Сейчас очень счастлив вернуться к расположению команды.

– Когда мы сможем увидеть тебя в общей группе?

– Все сводится еще к 2-3 месяцам восстановления и планомерной подготовки. Наверное, в этот период я смогу работать на футбольном поле и в общей группе.