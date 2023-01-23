Еще 2-3 месяца. Вратарь Динамо рассказал о сроках восстановления
Денис Бойко пока киевлянам не помощник
Вратарь «Динамо» Киев Денис Бойко участвует с командой на сборе в Турции, однако игроку, который перенес операцию на колене, нужно еще 2-3 месяца на восстановление.
- Денис, как твое самочувствие?
– Все прекрасно, спасибо. Начал второй этап восстановления и подготовки. Чувствую себя хорошо, очень рад вернуться к работе с командой и увидеть всех ребят. Очень соскучился по ним, ведь три месяца после моей операции мы не виделись. Сейчас очень счастлив вернуться к расположению команды.
– Когда мы сможем увидеть тебя в общей группе?
– Все сводится еще к 2-3 месяцам восстановления и планомерной подготовки. Наверное, в этот период я смогу работать на футбольном поле и в общей группе.
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