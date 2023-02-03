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WTA
03 февраля 2023, 09:59 | Обновлено 03 февраля 2023, 10:00
198
0

Леся Цуренко – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите трансляцию матча 1/4 финала на турнире в Хуахине

03 февраля 2023, 09:59 | Обновлено 03 февраля 2023, 10:00
198
0
Леся Цуренко – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

3 февраля украинская теннисистка Леся Цуренко (№136 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 250 в Хуахине.

В матче 1/4 финала украинка сразится с Татьяной Марией из Германии (№63 WTA). Встреча состоится третьи запуском после поединка Зиданшен – Чжу Линь. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли дважды, счет равный.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Бьянкой Андрееску (№42 WTA) или Мартой Костюк (№60 WTA).

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Источник Sport.ua
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