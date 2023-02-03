Леся Цуренко – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите трансляцию матча 1/4 финала на турнире в Хуахине
3 февраля украинская теннисистка Леся Цуренко (№136 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 250 в Хуахине.
В матче 1/4 финала украинка сразится с Татьяной Марией из Германии (№63 WTA). Встреча состоится третьи запуском после поединка Зиданшен – Чжу Линь. Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли дважды, счет равный.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Бьянкой Андрееску (№42 WTA) или Мартой Костюк (№60 WTA).
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