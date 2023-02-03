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Англия
03 февраля 2023, 06:45 | Обновлено 03 февраля 2023, 07:45
2030
0

Палкин был шокирован. Как Челси перехватил Мудрика у Арсенала

За январь сумма трансферов клуба «Челси» превысила 370 млн долларов

03 февраля 2023, 06:45 | Обновлено 03 февраля 2023, 07:45
2030
0
Палкин был шокирован. Как Челси перехватил Мудрика у Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Только за январь сумма трансферов английского клуба «Челси» превысила 370 млн долларов, и такие расходы подвергаются большой критике.

Это самая большая сумма, которую любой клуб когда-либо тратил в одно трансферное окно. Это больше, чем все команды высших дивизионов Франции, Испании, Германии и Италии вместе взятые. С тех пор, как Тодд Боэли и Бехдад Эгбали возглавили клуб, «Челси» потратил около 750 млн долларов на капитальный ремонт команды, выигравшей Лигу чемпионов в 2021 году.

В начале прошлого месяца президент «Шахтера» Сергей Палкин сидел в отеле «Куллинан Белек» на турецком курорте Анталья, когда ему позвонил Эгбали.

Несколькими неделями ранее «Челси» просил держать его в курсе любых предложений по вингеру «Шахтера» Михаилу Мудрику, но затем синие отстали от «Арсенала» в погоне за игроком. «Арсенал» какое-то время обсуждал условия сделки с «Шахтером», и Мудрик даже приветствовал в Instagram свой переход в лагерь канониров.

А затем Палкина шокировал Эгбали. Палкин рассказал The New York Times: «Он позвонил и сказал: я здесь! Я спросил: что вы имеете в виду под словом здесь? А он ответил, что уже находится в этом же отеле!»

Тем утром Эгбали приземлился на частном самолете. После быстрых переговоров он снова сел в свой самолет в тот же день, на этот раз с Мудриком «на борту», а 108 млн долларов отправились к «Шахтеру». Предложение «Челси», по словам Палкина, было более «конкретным», чем предложение «Арсенала». Синие предложили заплатить за Мудрика девятизначную сумму в течение двух лет вместо четырех, предложенных «Арсеналом».

У Палкина после этих переговоров сложилось отчетливое впечатление, что главные владельцы «Челси» имели серьезные и последовательные планы в отношении клуба, который они купили на аукционе от Романа Абрамовича.

По словам Палкина, Эгбали изложил их видение того, чем станет «Челси». Палкин рассказал: «Они хотят инвестировать в игроков, новую инфраструктуру. У них есть планы построить новый стадион. Как минимум, у «Челси» будет увеличение доходов. Через три-четыре года «Челси» будет выглядеть очень профессионально».

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Бехдад Эгбали Тодд Боэли Сергей Палкин Михаил Мудрик Шахтер Донецк трансферы АПЛ трансферы УПЛ трансферы выбор редакции
Источник New York Times
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