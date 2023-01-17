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  4. ПАЛКИН: «Было только внешнее впечатление, что Мудрик перейдет в Арсенал»
Украина. Премьер лига
17 января 2023, 14:23 | Обновлено 17 января 2023, 14:32
572
2

ПАЛКИН: «Было только внешнее впечатление, что Мудрик перейдет в Арсенал»

Генеральный директор «Шахтера» – о самом дорогом трансфере «горняков» в истории

17 января 2023, 14:23 | Обновлено 17 января 2023, 14:32
572
2
ПАЛКИН: «Было только внешнее впечатление, что Мудрик перейдет в Арсенал»
ФК Шахтер. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, почему у многих было впечатление, что Михаил Мудрик перейдет в «Арсенал», а не в «Челси». По словам Палкина, у руководства «Шахтера» было три встречи с «канонирами» по Мудрику, однако договориться все равно не удалось.

«На мой взгляд, именно поэтому все говорили об «Арсенале». Это потому, что «Арсенал» связался с игроком почти за полтора месяца до того, как они связались с нами. Вы можете себе представить, например, что Микель Артета (тренер «Арсенала»), Александр Зинченко (украинский игрок «Арсенала») и Эду (спортивный директор «Арсенала») звонят вам почти каждый день, каждые два дня, каждые три дня? Вы можете хотеть или не хотеть трансфера, но следите за таким вниманием и контактами.

Если говорить о «Челси», то мне позвонили по телефону в конце декабря и спросили, могут ли они связаться с Мудриком, потому что они интересуются им и хотят с ним поговорить. Я сказал: «Нет проблем, вы можете связаться с ним». Впервые они связались с ним где-то в конце декабря или начале января. Они связались с игроком и агентом игрока и выполнили финансовые условия. Почему у многих вокруг создалось впечатление, что Мудрик уезжает в «Арсенал»? Это потому, что с ним связался «Арсенал», и тогда Мудрик начал смотреть некоторые игры «Арсенала». Но есть переговоры. Когда вы не закрыли все, когда вы не поставили последнюю точку, вы не можете завершить сделку. Поэтому это было лишь внешнее визуальное впечатление, что Мудрик близок «Арсеналу», – сказал Палкин.

Михаил Мудрик перешел в «Челси» за рекордные для украинского игрока 70 миллионов евро и 30 миллионов возможных бонусов.

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Сергей Палкин Михаил Мудрик
Источник The Athletic
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Комментарии 2
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avk2307
Вот в этой статье уже правильно указали стоимость перехода, исправились.
Мне просто интересно,если Арсенал тоже предлагал 70 млн, то почему Челси?
Или палкин уверен в бонусах Челси больше? Так пока Арсенал ближе к завоеванию АПЛ и ЛЧ чем пенсионеры...
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0
Remark
Ага, расскажи))) Чисто только внешнее впечатление) 
Это так Вы теперь пытаетесь отбелить себя в том плане, что где больше дали туда и продали. Хотя сам игрок хотел в другой клуб. 
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0
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