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ITF
02 февраля 2023, 21:20 | Обновлено 02 февраля 2023, 21:25
365
0

Украина – Ливан. Прогноз и анонс на матч Кубка Дэвиса

Еще одна номинально домашняя встреча, которую примет не Украина

02 февраля 2023, 21:20 | Обновлено 02 февраля 2023, 21:25
365
0
Украина – Ливан. Прогноз и анонс на матч Кубка Дэвиса
ФТУ

3-4 февраля состоится встреча плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Ливана на хардовых кортах комплекса Leszno Tennis Klub в польском городе Лешно. Из-за российского вторжения сыграть очередной домашний матч в Украине возможности не было, на этот раз на выручку пришли поляки.

В сентябре прошлого года украинцы в матче Первой Мировой группы уступили сборной Венгрии в номинально домашнем матче в Литве (1:3), а ливанцы в матче Второй Мировой группы обыграли команду Монако (3:2). Победитель встречи в сентябре будет бороться за право сыграть в следующем году в квалификации Davis Cup Finals, проигравший коллектив отправится во Вторую Мировую группу.

Кто будет играть

Состав сборной Украины:

Александр Овчаренко (№379 ATP)
Владислав Орлов (№385 ATP)
Вячеслав Белинский (№622 ATP)
Илья Белобородько (№747 ATP, №531 ATP парный)
Владислав Манафов (№145 ATP парный)

Капитан команды – Орест Терещук.

Спорные моменты между игроками и руководством ФТУ урегулировать не удалось и наша команда снова едет на матч вторым составом. На этот раз изменения коснулись даже капитанской позиции. Впервые с 2017 года в этой роли будет не Андрей Медведев. На этот раз руководить командой будет известный в прошлом украинский теннисист и тренер Орест Терещук. Он уже занимал этот пост с 2008 по 2012 год. Сборная Украины при его капитанстве провела 9 матчевых встреч, в которых одержала 5 побед.

Нынешний состав от сентябрьского отличается еще и наличием Александра Овчаренко, для которого это будет дебютное выступление в составе сборной. По результатам жеребьевки он не приписан ни к одному матчу, но как минимум на второй день оно всегда условное. Тем более, что Александр является самым высокорейтинговым из нашей команды в одиночном разряде. В прошлом году Овчаренко выиграл три турнира ITF на грунте, но в начале этого сезона проиграл все три матча, один из них – Орлову. У Владислава ситуация не намного лучше – две победы в шести поединках в новом году. Белинский в 2023-м выходил на корт один раз на 15-тысячнике ITF, уступив в первом круге. Белобородько сыграл один турнир аналогичной категории, где дошел до 1/4 финала. Манафов в парном разряде уже играл в полуфинале челленджера.

Состав сборной Ливана:

Бенджамин Хассан (№324 ATP, №434 парный)
Хади Хабиб (№451 ATP, №879 парный)
Хасан Ибрахим
Фади Юссеф – играющий капитан

По итогам жеребьевки нам попал один из самых лучших вариантов на этой стадии – сборная Ливана, в которой есть всего два конкурентных теннисиста. С этой командой мы сыграем впервые. Третий номер ливанцев не имеет рейтинга и пока за сборную не выигрывал, а четвертый – на четыре года старше Терещука и играл в первой половине 2000-х и условно числится играющим капитаном.

Бенджамин Хассан родился в Германии, но выступает за историческую родину. В одиночке Кубка Дэвиса выиграл 10 из 14 матчей, в парной комбинации получалось не так успешно (1-4). На недавнем 25-тысячнике ITF в Кувейте дошел до полуфинала в одиночке.

Хади Хабиб в этом году провел один матч, который проиграл. За сборную выиграл 17 из 22 одиночных поединков и 4 из 9 парных, но все они были немного на другом уровне.

Расписание матчей и где смотреть

3 февраля, пятница

12:00 - Владислав Орлов – Хади Хабиб
2-й запуск - Вячеслав Белинский – Бенджамин Хассан

4 февраля, суббота

12:00 - Илья Белобородько / Владислав Манафов – Хади Хабиб / Хасан Ибрахим
2-й запуск - Владислав Орлов – Бенджамин Хассан
3-й запуск - Вячеслав Белинский – Хади Хабиб

Матчевое противостояние в прямом эфире будет транслироваться на телеканале Спорт 1.

Прогноз

Вероятно, мы будем фаворитами в парном матче, дуэт Владислав Манафов / Илья Белобородько очень достойно показал себя против венгров. В одиночных встречах против первого номера ливанцев будет чуть тяжелее, со вторым можно играть. Поэтому даже в таком составе на бумаге мы выглядим чуть сильнее. Но все будет зависеть от многих мелких моментов, которые в таких достаточно равных противостояниях играют решающую роль. Будем надеятся, что Орест Терещук найдет правильные слова и сумеет как можно лучше подвести игроков к матчам.

Прогноз Sport.ua: победа Украины 3:2

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Источник Sport.ua
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