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Кубок Дэвиса
17 сентября 2022, 06:50 | Обновлено 17 сентября 2022, 07:10
144
0

ФОТО. Яркие моменты. Как Украина сражалась с Венгрией в Вильнюсе

Сборная Украины проиграла команде Венгрии в матче Кубка Дэвиса 2022

17 сентября 2022, 06:50 | Обновлено 17 сентября 2022, 07:10
144
0
ФОТО. Яркие моменты. Как Украина сражалась с Венгрией в Вильнюсе
Lietuvos teniso sąjunga

Сборная Украины проиграла команде Венгрии (1:3) в матче Кубка Дэвиса 2022.

Встреча проходила в Вильнюсе, столице Литвы. Смотрите фото самых ярких моментов матча.

Фото: Lietuvos teniso sąjunga

ФОТО. Яркие моменты. Как Украина сражалась с Венгрией в Вильнюсе

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Источник Sport.ua
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