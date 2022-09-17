Кубок Дэвиса17 сентября 2022, 06:50 | Обновлено 17 сентября 2022, 07:10
144
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ФОТО. Яркие моменты. Как Украина сражалась с Венгрией в Вильнюсе
Сборная Украины проиграла команде Венгрии в матче Кубка Дэвиса 2022
17 сентября 2022, 06:50 | Обновлено 17 сентября 2022, 07:10
144
0
Сборная Украины проиграла команде Венгрии (1:3) в матче Кубка Дэвиса 2022.
Встреча проходила в Вильнюсе, столице Литвы. Смотрите фото самых ярких моментов матча.
Фото: Lietuvos teniso sąjunga
ФОТО. Яркие моменты. Как Украина сражалась с Венгрией в Вильнюсе
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