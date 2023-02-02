Соболева обыграла еще одну россиянку на турнире ITF в Турции
Анастасия пробилась в 1/4 финала
Украинские теннисисты Анастасия Соболева и Александр Брайнин провели матчи второго круга на 25-тысячнике ITF в Турции.
Соболева в двух сетах обыграла россиянку Дарью Лодикову. Следующей соперницей украинки будет Сион Мендез из Австралии.
Брайнин также в двух партиях проиграл пятому сеяному Матису Эрхарду.
Анталия. Второй круг
Анастасия Соболева (Украина) – Дарья Лодикова – 7:6(6), 6:1
Александр Брайнин (Украина) – Матис Эрхард (Франция) – 3:6, 2:6
В первом круге Анастасия обыграла Викторию Кан.
Отметим, что Соболева до этого выиграла два титула подряд на 15-тысячниках ITF.
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