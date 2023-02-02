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  4. Соболева обыграла еще одну россиянку на турнире ITF в Турции
WTA
02 февраля 2023, 13:53 | Обновлено 02 февраля 2023, 14:22
309
0

Соболева обыграла еще одну россиянку на турнире ITF в Турции

Анастасия пробилась в 1/4 финала

02 февраля 2023, 13:53 | Обновлено 02 февраля 2023, 14:22
309
0
Соболева обыграла еще одну россиянку на турнире ITF в Турции
ФТУ. Анастасия Соболева

Украинские теннисисты Анастасия Соболева и Александр Брайнин провели матчи второго круга на 25-тысячнике ITF в Турции.

Соболева в двух сетах обыграла россиянку Дарью Лодикову. Следующей соперницей украинки будет Сион Мендез из Австралии.

Брайнин также в двух партиях проиграл пятому сеяному Матису Эрхарду.

Анталия. Второй круг

Анастасия Соболева (Украина) – Дарья Лодикова – 7:6(6), 6:1
Александр Брайнин (Украина) – Матис Эрхард (Франция) – 3:6, 2:6

В первом круге Анастасия обыграла Викторию Кан.

Отметим, что Соболева до этого выиграла два титула подряд на 15-тысячниках ITF.

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ITF Анталья Анастасия Соболева Александр Брайнин Дарья Лодикова Матис Эрхард
Источник Sport.ua
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