Соболева обыграла еще одну россиянку на турнире ITF в Турции

Украинские теннисисты Анастасия Соболева и Александр Брайнин провели матчи второго круга на 25-тысячнике ITF в Турции.

Соболева в двух сетах обыграла россиянку Дарью Лодикову. Следующей соперницей украинки будет Сион Мендез из Австралии.

Брайнин также в двух партиях проиграл пятому сеяному Матису Эрхарду.

Анталия. Второй круг

Анастасия Соболева (Украина) – Дарья Лодикова – 7:6(6), 6:1

Александр Брайнин (Украина) – Матис Эрхард (Франция) – 3:6, 2:6

В первом круге Анастасия обыграла Викторию Кан.

Отметим, что Соболева до этого выиграла два титула подряд на 15-тысячниках ITF.