Украинка в 4-часовом триллере обыграла россиянку и взяла трофей в Турции

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 704) в финале грунтового 15-тысячника в Анталии (Турция) обыграла Дарью Лодикову (WTA 621) из рф за 3 часа и 50 минут в трех сетах.

ITF W15 Анталья. Грунт. Финал

Дарья Лодикова [3] – Анастасия Соболева (Украина) [7] – 7:6 (7:3), 5:7, 6:7 (5:7)

Анастасия проигрывала со счетом 6:7, 4:5 (0:40) на подаче Дарьи, но смогла вернуться в игру и взять трофей.

Для 19-летней украинки это второй подряд титул на кортах Анталии. На прошлой неделе она также обыграла представительницу рф в финале.

Соболева выиграла второй трофей в сезоне 2023 года и четвертый титул в карьере. В 2022 году она дважды брала турниры серии W15.