Анастасия Соболева выиграла одиннадцатый матч подряд

Украинские теннисисты Анастасия Соболева и Александр Брайнин победно стартовали в основной сетке 25-тысячника ITF в Турции.

Анастасия Соболева обыграла россиянку Викторию Кан.

Брайнин, который начинал в квалификации, одолел Марселя Ильхана из Турции.

Анталья. Первый круг

Анастасия Соболева (Украина) – Виктория Кан – 6:1, 6:4

Александр Брайнин (Украина) – Марсель Ильхан (Турция) – 7:5, 6:3

Отметим, что Соболева до этого выиграла два титула подряд на 15-тысячниках ITF.