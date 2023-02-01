ITF01 февраля 2023, 13:31 |
386
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Анастасия Соболева выиграла одиннадцатый матч подряд
Украинка стартовала с победы на соревнованиях в Анталии
01 февраля 2023, 13:31 |
386
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Украинские теннисисты Анастасия Соболева и Александр Брайнин победно стартовали в основной сетке 25-тысячника ITF в Турции.
Анастасия Соболева обыграла россиянку Викторию Кан.
Брайнин, который начинал в квалификации, одолел Марселя Ильхана из Турции.
Анталья. Первый круг
Анастасия Соболева (Украина) – Виктория Кан – 6:1, 6:4
Александр Брайнин (Украина) – Марсель Ильхан (Турция) – 7:5, 6:3
Отметим, что Соболева до этого выиграла два титула подряд на 15-тысячниках ITF.
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