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  4. Анастасия Соболева выиграла одиннадцатый матч подряд
ITF
01 февраля 2023, 13:31 |
386
2

Анастасия Соболева выиграла одиннадцатый матч подряд

Украинка стартовала с победы на соревнованиях в Анталии

01 февраля 2023, 13:31 |
386
2
Анастасия Соболева выиграла одиннадцатый матч подряд
ФТУ. Анастасия Соболева

Украинские теннисисты Анастасия Соболева и Александр Брайнин победно стартовали в основной сетке 25-тысячника ITF в Турции.

Анастасия Соболева обыграла россиянку Викторию Кан.

Брайнин, который начинал в квалификации, одолел Марселя Ильхана из Турции.

Анталья. Первый круг

Анастасия Соболева (Украина) – Виктория Кан – 6:1, 6:4
Александр Брайнин (Украина) – Марсель Ильхан (Турция) – 7:5, 6:3

Отметим, что Соболева до этого выиграла два титула подряд на 15-тысячниках ITF.

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ITF Анталья Анастасия Соболева Виктория Кан Александр Брайнин Марсель Ильхан
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Elis
Виграла в росіянки і далі знов росіянка. Карма в Анастасії така)) 
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Sashamar
Далі добре знайома Лодікова, яка винесла першу сіяну.
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0
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