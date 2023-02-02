Тренер Бетис – о фиаско с Барсой: Не хочу акцентировать внимание на рефери

69-летний чилийский специалист Мануэль Пеллегрини дал оценку поражению «Бетиса» от «Барселоны» (1:2) в матче 17-го тура чемпионата Испании.

«Думаю, что это была равная игра, исход которой решили две стандартные ситуации. Первый момент был спорным: есть фол на Руибале, а они разыгрывают мяч на 20 метров дальше, чем надо. Но я не хочу акцентировать внимание на рефери, потому что у нас были возможности изменить ситуацию.

В принципе, у нас все было сбалансированно. Каталонцы лишь поймали нас на небольших ошибках. «Барселона» честно стала победителем матча: она забила два гола, а мы – один. Рефери ошибался на поле, но его решения не были решающими» – заявил Пеллегрини.

Напомним, «Барселона», обыграв «Бетис», добилась уже 8-й кряду победы, а беспроигрышная серия каталонцев длится уже 13 встреч.