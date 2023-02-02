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  4. ХАВИ: «Игроки провели одну из лучших игр в сезоне»
Испания
02 февраля 2023, 01:46 | Обновлено 02 февраля 2023, 02:16
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0

ХАВИ: «Игроки провели одну из лучших игр в сезоне»

Наставник «Барселоны» – о победе над «Бетисом»

02 февраля 2023, 01:46 | Обновлено 02 февраля 2023, 02:16
101
0
ХАВИ: «Игроки провели одну из лучших игр в сезоне»
Instagram. Хави

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Бетисом» (2:1) в матче 17-го тура испанской Примеры.

«Мы провели отличный матч. Игра была превосходной. После удара головой от Ансу, у нас возникли некоторые сложности, но мы провели отличный матч. Ухожу довольный результатом и игрой. Мы прибавили по сравнению с «Жироной».

Мы – лидеры. В обороне играем крепко. Работаем хорошо, и эта работа окупается. Думаю, сегодня игроки провели одну из лучших игр в сезоне», - сказал Хави.

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Хави Барселона Бетис Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Marca
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