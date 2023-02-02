ХАВИ: «Игроки провели одну из лучших игр в сезоне»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Бетисом» (2:1) в матче 17-го тура испанской Примеры.

«Мы провели отличный матч. Игра была превосходной. После удара головой от Ансу, у нас возникли некоторые сложности, но мы провели отличный матч. Ухожу довольный результатом и игрой. Мы прибавили по сравнению с «Жироной».

Мы – лидеры. В обороне играем крепко. Работаем хорошо, и эта работа окупается. Думаю, сегодня игроки провели одну из лучших игр в сезоне», - сказал Хави.